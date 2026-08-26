26 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Se reanuda el juicio a Pity Álvarez: su nueva defensa pidió la nulidad del proceso

Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro elevarán la solicitud considerando que el músico "no tiene la capacidad psíquica" para afrontarlo. Al mismo tiempo, requirieron que se lleve a cabo un juicio por jurados.

Por
Los nuevos abogados pedirán la nulidad del proceso.

Los nuevos abogados pedirán la nulidad del proceso.

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará este miércoles con novedades para el cantante.

El robo ocurrió en un local ubicado en Paunero 1480, en San Miguel.
Te puede interesar:

Asaltaron una joyería, golpearon al dueño y los detuvieron mientras comían en una parrilla

La jornada, que tendrá lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal, estará marcada por la presentación de sus nuevos defensores, quienes solicitarán la nulidad del debate y el cambio de modalidad a un juicio por jurados populares.

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro fundamentarán el pedido de suspensión del proceso al sostener que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no cuenta con la capacidad psíquica ni cognitiva para afrontar el debate oral. La defensa exigirá, de esta manera, que Álvarez sea evaluado nuevamente por especialistas antes de avanzar con cualquier instancia judicial.

El abogado Baños recordó el fallo de 2023 que había suspendido el proceso tras un dictamen del Cuerpo Médico Forense, el cual determinó un "deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y depresivo grave". En este contexto, la representación legal reclamó la realización urgente de estudios médicos complementarios, entre ellos una resonancia magnética cerebral y una evaluación cognitiva exhaustiva.

Juicio a Pity Álvarez: qué pasó con Cristian Díaz

El crimen ocurrió en 2018 cuando el músico le disparó cuatro veces a Díaz durante una discusión. Tras el ataque, Álvarez arrojó el arma a una alcantarilla y se dirigió a un boliche en Ramos Mejía.

Horas más tarde se entregó ante las autoridades y declaró públicamente: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un sábado de horror se vivió en Paraná entre tiros, familias en el suelo y un partido suspendido. 

Un tiroteo en un partido de hockey desató el pánico en Paraná: "La delincuencia le ganó al deporte"

José Eduardo Figueroa apareció muerto en la cárcel.

Misterio en Salta: encontraron muerto a un abogado condenado por el femicidio de su pareja

El empresario jamaiquino fue encontrado sin vida en la vía pública, en la localidad bonaerense de Libertad.

Murió Max Higgins: el trágico final del empresario que prometió un "Disney argentino"

El hombre tenía 32 años.

Un hombre murió aplastado por la compactadora de un camión de basura

play

Violenta entradera en Mar del Plata: tres delincuentes golpearon a un hombre con un palo de hockey

Izán Aguirre murió estrangulado.

Imputaron a la mamá de Izán Aguirre por homicidio agravado y evaluarán su salud mental

Rating Cero

El enojo de Tini con su papá.

Filtraron cuál fue el detonante del enojo de Tini Stoessel con su padre Alejandro

Martita Fort, picante contra Luck Ra.

Martita Fort se metió en la pelea entre Luck Ra y La Joaqui: el lapidario comentario contra el cordobés

Tini se alejó de su familia.

Se supo la exorbitante cifra que Tini Stoessel le reclama a su padre Alejandro: "Ella no es dueña de nada"

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Denisse González mostró las secuelas en su cuerpo.

Denisse González de Gran Hermano mostró las secuelas de su tratamiento: "Como una película de terror"

últimas noticias

A comienzos de 2024, el Gobierno eliminó impuestos a la compra puerta a puerta. 

Golpe al consumo interno: las compras en el exterior crecieron un 15,5% en julio

Hace 18 minutos
play

Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

Hace 21 minutos
El Papa León XIV visitará Uruguay, Perú y luego hará su visita por Argentina, por primera vez.

Confirmaron dónde se alojará y qué lugares visitará León XIV en su visita a Argentina

Hace 38 minutos
Casi 400 personas permanecen desaparecidas. 

Nepal: impresionante avalancha de hielo y roca deja al menos 55 muertos

Hace 40 minutos
El enojo de Tini con su papá.

Filtraron cuál fue el detonante del enojo de Tini Stoessel con su padre Alejandro

Hace 43 minutos