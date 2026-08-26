Se reanuda el juicio a Pity Álvarez: su nueva defensa pidió la nulidad del proceso Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro elevarán la solicitud considerando que el músico "no tiene la capacidad psíquica" para afrontarlo. Al mismo tiempo, requirieron que se lleve a cabo un juicio por jurados. Por Agregar C5N en









Los nuevos abogados pedirán la nulidad del proceso.

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará este miércoles con novedades para el cantante.

La jornada, que tendrá lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal, estará marcada por la presentación de sus nuevos defensores, quienes solicitarán la nulidad del debate y el cambio de modalidad a un juicio por jurados populares.

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro fundamentarán el pedido de suspensión del proceso al sostener que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no cuenta con la capacidad psíquica ni cognitiva para afrontar el debate oral. La defensa exigirá, de esta manera, que Álvarez sea evaluado nuevamente por especialistas antes de avanzar con cualquier instancia judicial.

El abogado Baños recordó el fallo de 2023 que había suspendido el proceso tras un dictamen del Cuerpo Médico Forense, el cual determinó un "deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y depresivo grave". En este contexto, la representación legal reclamó la realización urgente de estudios médicos complementarios, entre ellos una resonancia magnética cerebral y una evaluación cognitiva exhaustiva.

Juicio a Pity Álvarez: qué pasó con Cristian Díaz El crimen ocurrió en 2018 cuando el músico le disparó cuatro veces a Díaz durante una discusión. Tras el ataque, Álvarez arrojó el arma a una alcantarilla y se dirigió a un boliche en Ramos Mejía.

Horas más tarde se entregó ante las autoridades y declaró públicamente: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".