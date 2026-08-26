26 de agosto de 2026 Inicio
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Luis Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

El ministro de Economía reconoció el problema del endeudamiento entre las familias y lanzó un programa de licitaciones de $2 billones. "El monto daría soluciones habitacionales para 18 mil familias. Este anuncio hace a la justicia social", prometió.

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Luis Caputo realizó el anuncio en conferencia de prensa. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la puesta en marcha de un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando $2 billones pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES. El objetivo de la medida es brindarles fondeo más acorde a los bancos con una extensión de los plazos fijos requieren los préstamos para vivienda.

Los créditos apuntan a solucionar el problema habitacional.
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"El monto daría soluciones habitacionales para 18 mil familias. Este anuncio hace a la justicia social", prometió, el titular del palacio de Hacienda que a su vez, reconoció el problema del endeudamiento entre las familias argentinas.

“El FCG tiene como función y parte de su mandato hacer plazos fijos en bancos y lo que se va estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos, para extender los plazos a 1 año y 5 años. Esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios”, informó Caputo junto al vicedirector del BCRA, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.

Ese monto total se irá adjudicando por medio de licitaciones de $200.000 millones cada una. En este marco, el ministro de Economía detalló que los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a 1 año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a 5 años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.

En lo que respecta en específicos a los créditos hipotecarios que se otorgarán con dichos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito.

Durante la conferencia, Caputo remarcó la importancia de generar condiciones estables para el desarrollo del sector: “Todos los que somos un poco más grandes hemos visto desde un plan Bonex hasta corralito, hasta expropiaciones, defaults y todo. Todo eso siempre generó, gatilló una crisis en el corto plazo, pero además generó un efecto muy negativo en el mediano y largo plazo, que es que la gente desconfíe de nuestras instituciones, desconfíe de nuestra moneda, desconfíe de nuestros políticos. Entonces, nunca se llegó a generar en Argentina un desarrollo de ahorro de largo plazo ni de mercado de capitales”.

El programa anunciado tiene como principal objetivo mejorar la problemática que enfrentan las entidades bancarias: el descalce de plazos entre la duración de los depósitos y los créditos hipotecarios.

Es decir, los bancos planteaban la necesidad que para poder otorgar los créditos a largo plazo no cuentan con los montos suficientes debido a que los depósitos realizados por los individuos son a corto plazo. Aquí es donde entran a jugar los fondos de jubilaciones del ANSES, que van a facilitar el fondeo de largo plazo y e intentar promover el mercado inmobiliario.

El ministro confirmó que esperan realizar la primera licitación la próxima semana. "Ahí veríamos la evolución de que tan rápido generan hipotecas los bancos", planteó. Luego aclaró que "la función del FGS no es correr ningún riesgo crediticios de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos".

Además, adelantó que el BCRA será el encargado de ayudar al FGS a organizar las licitaciones y comunicar las condiciones básicas de las subastas.

Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario

  • Monto del programa: $ 2 billones.
  • Instrumento: depósito a plazo fijo en pesos ajustable por UVA más un spread.
  • Destino: créditos hipotecarios a personas humanas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.
  • Monto por licitación: $ 200.000 millones.
  • Plazos y tasas mínimas:

    • Tramo 1: plazo de 1 año, tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%.

    • Tramo 2: plazo de 5 años, tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.

  • Límite máximo ofertado: cada entidad financiera (EEFF) podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación.
  • Plazo de aplicación de los fondos: 90 días corridos contados desde la fecha de constitución del depósito.

Condiciones generales de los créditos hipotecarios:

  • Tasa máxima: las EEFF adjudicatarias no podrán otorgar, con los fondos adjudicados en el marco del presente programa, créditos hipotecarios a una tasa superior a UVA + 7,50%.

  • Plazo mínimo: 15 años.

  • Monto máximo: el equivalente de 150.000 UVA por crédito.

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