Diputados busca darle media sanción a la nueva Carta Orgánica del Banco Central y a Inocencia Fiscal II

Los otros proyectos que se tratarán en la sesión

Además de las dos iniciativas económicas, Diputados tratará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. También avanzará con la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un convenio aprobado por el Senado en 1998 que todavía no fue convertido en ley por la Cámara baja.

El proyecto sobre patentes deberá regresar al Senado debido a las modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados. La adhesión al tratado volvió a cobrar relevancia después del acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos, que contempla una modernización del sistema de protección de patentes.

Para reunir el quórum necesario, el presidente de la Cámara, Martín Menem, amplió el temario e incorporó iniciativas promovidas por los bloques aliados. Entre ellas aparece un proyecto que propone reducir a la mitad el IVA aplicado a la fécula de mandioca, impulsado por legisladores vinculados al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

El listado también incluye una serie de proyectos que buscan otorgar a distintas ciudades o provincias reconocimientos como “capital nacional” en determinadas actividades. Entre ellos se encuentran la declaración de la Ciudad de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro, Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo, San Juan como Capital Nacional de la Educación y Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías.