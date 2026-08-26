EN VIVO

Desde las 12 horas

Diputados busca darle media sanción a la nueva Carta Orgánica del Banco Central y a Inocencia Fiscal II

La Cámara baja sesionará desde las 12 hs. También se tratarán el acuerdo Mercosur-Singapur y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

- 26 de agosto 2026 - 07:49
Diputados busca darle media sanción a la nueva Carta Orgánica del Banco Central y a Inocencia Fiscal II

Diputados busca darle media sanción a la nueva Carta Orgánica del Banco Central y a Inocencia Fiscal II

EN VIVO

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 con una agenda que tiene como principales proyectos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal II. El oficialismo buscará avanzar con ambas iniciativas y obtener una nueva señal política en el Congreso después de las dificultades que enfrentó semanas atrás en el Senado.

La nueva Carta Orgánica del Banco Central es uno de los ejes de la sesión. El proyecto establece que la preservación del valor de la moneda será el objetivo central de la entidad y plantea cambios en las herramientas disponibles para financiar al Estado.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece límites al financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios por parte del Banco Central. También restringe la adquisición de títulos públicos en el mercado primario. El oficialismo sostiene que la reforma apunta a evitar mecanismos que puedan derivar en una expansión monetaria y, de esa manera, contribuir a reducir la inflación.

El segundo proyecto prioritario es Inocencia Fiscal II, que será enviado al Senado en caso de obtener la media sanción. La propuesta busca facilitar la utilización de dólares que permanecen fuera del sistema financiero mediante una reducción de sanciones vinculadas con incumplimientos formales y la presentación de declaraciones juradas.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para incentivar la incorporación de esos fondos a la economía formal y simplificar las obligaciones de los contribuyentes.

Diputados: el oficialismo sumó la Ley Joaquín al debate

La Libertad Avanza sumó la Ley Joaquín al temario con la intención de que la oposición se quede en sus bancas para debatir. La Ley Joaquín establece la "obligatoriedad de medidas de seguridad en el deporte y actividades recreativas" y fue impulsada por la familia de Joaquín Stefano Gatto a raíz de la muerte del niño de 12 años oriundo de La Matanza, que durante un viaje de exploradores a Junín de los Andes en enero, murió luego de que un arco de fútbol sin fijación al suelo le cayera encima y lo golpeara en el tórax.

Argentina Federal, el nuevo bloque que se presenta en Diputados

Antes de la sesión, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, estarán a las 11.30 en el Salón de Pasos Perdidos para oficializar Argentina Federal, el nuevo bloque integrado por nueve diputados de Innovación Federal: cuatro misioneros, tres salteños, un formoseño y un puntano.

El espacio será presidido por el exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y buscará diferenciarse de la postura que mantenía el sector referenciado en Carlos Rovira. La nueva bancada pretende negociar “ley por ley” con el Gobierno y priorizar iniciativas vinculadas con las necesidades de sus provincias, en lugar de sostener un respaldo permanente al oficialismo.

Los otros proyectos que se tratarán en la sesión

Además de las dos iniciativas económicas, Diputados tratará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. También avanzará con la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un convenio aprobado por el Senado en 1998 que todavía no fue convertido en ley por la Cámara baja.

El proyecto sobre patentes deberá regresar al Senado debido a las modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados. La adhesión al tratado volvió a cobrar relevancia después del acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos, que contempla una modernización del sistema de protección de patentes.

Para reunir el quórum necesario, el presidente de la Cámara, Martín Menem, amplió el temario e incorporó iniciativas promovidas por los bloques aliados. Entre ellas aparece un proyecto que propone reducir a la mitad el IVA aplicado a la fécula de mandioca, impulsado por legisladores vinculados al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

El listado también incluye una serie de proyectos que buscan otorgar a distintas ciudades o provincias reconocimientos como “capital nacional” en determinadas actividades. Entre ellos se encuentran la declaración de la Ciudad de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro, Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo, San Juan como Capital Nacional de la Educación y Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza con eje en la morosidad y la sesión en Diputados

El oficialismo amplió el temario para garantizarse el quorum hasta el final de la sesión.

El Gobierno cambia de estrategia para volver a sesionar y la oposición mide fuerzas