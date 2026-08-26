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De qué murió Rubén Rada, el icónico cantautor y percusionista uruguayo

El artista atravesaba un momento delicado de salud y tenía varios shows previstos para cuando recuperara su salud.

El músico falleció a los 83 años.

El músico falleció a los 83 años.

Redes sociales

Rubén "el negro" Rada falleció este miércoles a los 83 años, según confirmó su entorno en redes sociales. El músico y cantautor uruguayo atravesaba un delicado momento de salud que se agravó recientemente.

Los representantes legales de la cantante no hicieron público el testamento.
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El artista estaba internado en un centro de salud en Montevideo, Uruguay, desde hacía aproximadamente un mes.por una neumonía bilateral y su salud se complicó en las últimas horas.

La familia de Rada confirmó la triste noticia en las propias redes del artista. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue", escribieron en Instagram.

"Ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", publicó la familia del cantor.

Llevaba un mes internado

A principios de agosto Rubén Rada fue ingresado al centro médico de la capital uruguaya para tratar el cuadro respiratorio. A pesar de haber mostrado leves signos de mejoría semanas atrás, su estado general sufrió un deterioro irreversible en las últimas jornadas. Para octubre tenía previsto dos shows por el reencuentro de la banda Tótem, formación que integró a comienzos de los años70.

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