De qué murió Rubén Rada, el icónico cantautor y percusionista uruguayo El artista atravesaba un momento delicado de salud y tenía varios shows previstos para cuando recuperara su salud. Agregar C5N en









El músico falleció a los 83 años. Redes sociales

Rubén "el negro" Rada falleció este miércoles a los 83 años, según confirmó su entorno en redes sociales. El músico y cantautor uruguayo atravesaba un delicado momento de salud que se agravó recientemente.

El artista estaba internado en un centro de salud en Montevideo, Uruguay, desde hacía aproximadamente un mes.por una neumonía bilateral y su salud se complicó en las últimas horas.

La familia de Rada confirmó la triste noticia en las propias redes del artista. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue", escribieron en Instagram.

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"Ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", publicó la familia del cantor.