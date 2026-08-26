Endeudados y discapacidad: la oposición midió fuerzas y apuesta a volver al recinto

Las bancadas opositoras consiguieron 133 votos para avanzar con el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento y discapacidad. Si bien no consiguió incorporar los proyectos a la sesión de esta tarde, buscarán llevar los temas al recinto el próximo 9 de septiembre.

Los bloques opositores se encolumnaron detrás de la problemática de las 6 millones de familias endeudadas que hay en el país y solicitaron, durante la sesión de este miércoles , una serie de apartamientos del reglamento para tratar iniciativas destinadas a paliar esta situación.

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Si bien para aprobar los apartamientos se requerían tres cuartas partes de los presentes , la oposición consiguió 133 votos afirmativos, frente a 107 negativos y 11 abstenciones . La intención era medir fuerzas de cara a una eventual sesión en las próximas semanas y, tras superar el umbral de los 129 votos, esa posibilidad creció: como sucedió en 2025, volverán al recinto el próximo 9 de septiembre.

Acompañaron la votación Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, los diputados catamarqueños, tucumanos, misioneros y salteños, junto con la legisladora de La Neuquinidad y los diputados de la izquierda.

En contra se pronunciaron La Libertad Avanza, el PRO y un diputado santacruceño . Mientras que los aliados de la Unión Cívica Radical, el MID y las diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo optaron por abstenerse. Además, hubo cinco ausencias, correspondientes a bloques que votaron a favor del apartamiento.

Pablo Juliano, autor de una de las iniciativas, presentó el pedido de apartamiento y enumeró los proyectos sobre endeudamiento familiar presentados durante 2025 y el corriente año. El diputado señaló que las iniciativas dan cuenta de la situación y remarcó que muchas de ellas “no tienen costo fiscal”. Por eso, planteó: “Podemos abrir las comisiones para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a casi 6 millones de argentinos”.

Por su parte, Germán Martínez recordó que es la quinta vez que se intenta llevar la temática de los endeudados al Congreso. “Una problemática de este calibre no puede estar ausente del debate parlamentario”, enfatizó el jefe de la bancada peronista.

Germán Martínez en la Cámara de Diputados. Archivo.

También se votaron apartamientos del reglamento vinculados a otros proyectos de interés de la oposición. La prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre de 2026, cosechó la misma cantidad de votos que las iniciativas sobre endeudamiento.

“Es un proyecto que cuenta con un amplio consenso y da una respuesta a un reclamo de las organizaciones que en su momento conquistaron con mucha lucha la ley”, señaló Juan Marino sobre la prórroga de la emergencia. Y agregó: “La necesidad de la prórroga es indiscutible”.

A las 17, los diputados de las bancadas opositoras llevaron adelante una conferencia de prensa sobre los temas de endeudamiento y discapacidad. Allí confirmaron que pedirán una sesión para el próximo 9 de septiembre, en la que buscarían emplazar a las comisiones para forzar el tratamiento de las iniciativas.

Sobre la problemática del endeudamiento hay más de 30 proyectos de distintas bancadas, por lo que los diferentes espacios deberán unificar criterios para avanzar de manera conjunta.

Zonas cálidas

Por su parte, los diputados del Norte Grande también solicitaron una votación para tratar un proyecto de zonas cálidas, aunque no logró el mismo nivel de acompañamiento: obtuvo 120 votos afirmativos, 114 negativos y 12 abstenciones.

La creación de un régimen de zonas cálidas para las provincias del Norte Grande es un compromiso que el Gobierno asumió con los mandatarios de esas jurisdicciones durante una serie de reuniones. La intención es que los legisladores de esas provincias acompañen el proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que propone modificar el régimen de zonas frías.

Se trataría de un intercambio entre el oficialismo y los legisladores del Norte Grande, aunque el acuerdo todavía no está confirmado.

“Creemos que se tiene que tratar a través de una ley y no puede quedar sujeto al temperamento del presidente de turno”, sostuvo la diputada chaqueña Julieta Campo, autora del proyecto que propone una bonificación del 70% para aquellas familias que perciban ingresos de hasta tres canastas básicas.