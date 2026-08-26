IR A
IR A

Fin de la causa contra Marcelo Corazza: la justicia lo liberó de culpa y cargo por corrupción de menores

Tras la absolución, el primer ganador de Gran Hermano recupera la libertad plena; la Justicia dictó duras condenas contra los demás integrantes de la red. Se le levantó el embargo y le sacaron la tobillera electrónica.

Marcelo Corazza fue el primer ganador de Gran Hermnano.

Marcelo Corazza fue el primer ganador de Gran Hermnano.

Redes Sociales

Marcelo Corazza fue absuelto en la causa por corrupción de menores porque los delitos que se le atribuían ya habían prescrito. El primer ganador de Gran Hermano recupera la libertad plena tras el fallo del Tribunal Oral Federal N° 3, que levantó todas las restricciones en su contra. En paralelo, la Justicia dictó duras condenas contra otros integrantes de la red, con penas de hasta 22 años de prisión.

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.
Te puede interesar:

Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

El exparticipante del reality quedó libre de culpa y cargo porque el juez entendió que los delitos que se le atribuían ya estaban vencidos en términos legales, ya que habían pasado muchos años desde los hechos que la Justicia no podía seguir adelante con el proceso.

Las acusaciones que pesaban sobre Corazza caducaron y por eso se levantaron las restricciones que tenía, como la tobillera electrónica, el embargo y la prohibición de salir del país.

Mientras tanto, otros acusados sí recibieron condenas fuertes por trata y abuso. La Justicia condenó a Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo a 22 años de prisión como autor de los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores de 18 años, mientras que Raúl Ignacio Mermet recibió una pena de 10 años de cárcel como partícipe necesario de trata de personas. En el mismo veredicto también quedaron sobreseídos Leandro Agustín Aguiar y Andrés Fernando Charpenet, quienes estaban acusados de trata de personas y asociación ilícita.

En cuanto a la absolución de Corazza, el fiscal ya la había solicitado alegando el mismo motivo que finalmente tomó el juez: la prescripción de los delitos. Por eso, desde el mes pasado se barajaba la posibilidad de un fallo favorable para el productor.

Causa Marcelo Corazza: su testimonio

Hace un año Marcelo Corazza fue interceptado por la periodista Mercedes Ninci, quien le preguntó cómo pensaba afrontar el proceso judicial. “Me voy a defender donde corresponde. La causa es un disparate. No tengo nada que ver, soy inocente desde el primer día y tengo cómo demostrarlo”, afirmó en el video que ella compartió en sus redes.

Tras responder, el productor se incomodó por la forma en que la cronista le acercó el celular al rostro y le pidió: “No me pongas el teléfono tan cerca, Mercedes”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La participante cruzó a otra integrante del reality.

Campanita apuntó contra una participante tras su escandalosa salida de Gran Hermano: la grave denuncia

El exfutbolista arremetió contra la producción del programa.

Nueva e inesperada salida de Gran Hermano tras las expulsiones de Danelik y Campanita: estalló el escándalo

Una oficial de seguridad llegó hasta la casa para persuadir a Campanita de irse.

Expulsión, resistencia y personal de seguridad en la casa: así fue la escandalosa salida de Campanita de Gran Hermano

El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

El desgarrador mensaje de una ex Gran Hermano tras perder un ser querido: "No puedo más con mi vida"

La Joaqui y un particular mensaje, ¿para su ex?

La Joaqui, a un mes de su ruptura con Luck Ra, tomó una drástica decisión: "Ahora bancate.."

La participante tomó una decisión tras una madrugada furiosa en la casa.

La grave denuncia que hizo Campanita en Gran Hermano: puede haber una expulsión ya mismo

últimas noticias

El mal clima global arrastró las pérdidas de los activos argentinos.

Viernes rojo en los mercados: las acciones y bonos argentinos se desplomaron arrastrados por Wall Street

Hace 10 minutos
El refugio recibe a perros mayores, con discapacidades, amputaciones o secuelas de enfermedad.

De sobrevivir a un coma a salvar miles de perros: la emotiva historia de "El Polaco" Groh Riemersma

Hace 37 minutos
Los Leones dejaron la vida, pero no pudieron llegar a la final del Mundial. 

Los Leones no pudieron ante Alemania: cayeron 2-1 y jugarán por el tercer puesto ante Países Bajos

Hace 45 minutos
El dólar cerró la semana por encima de los $1.500.

El dólar cerró la última semana de agosto por encima de los $1.500

Hace 58 minutos
Mariana Muzlera defendió a su ex marido de los trascendidos.

Mariana Muzlera, en medio del escándalo con Tini, rompió el silencio y habló de Alejandro Stoessel

Hace 1 hora