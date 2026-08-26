Fin de la causa contra Marcelo Corazza: la justicia lo liberó de culpa y cargo por corrupción de menores Tras la absolución, el primer ganador de Gran Hermano recupera la libertad plena; la Justicia dictó duras condenas contra los demás integrantes de la red. Se le levantó el embargo y le sacaron la tobillera electrónica. Agregar C5N en









Marcelo Corazza fue el primer ganador de Gran Hermnano. Redes Sociales

Marcelo Corazza fue absuelto en la causa por corrupción de menores porque los delitos que se le atribuían ya habían prescrito. El primer ganador de Gran Hermano recupera la libertad plena tras el fallo del Tribunal Oral Federal N° 3, que levantó todas las restricciones en su contra. En paralelo, la Justicia dictó duras condenas contra otros integrantes de la red, con penas de hasta 22 años de prisión.

El exparticipante del reality quedó libre de culpa y cargo porque el juez entendió que los delitos que se le atribuían ya estaban vencidos en términos legales, ya que habían pasado muchos años desde los hechos que la Justicia no podía seguir adelante con el proceso.

Las acusaciones que pesaban sobre Corazza caducaron y por eso se levantaron las restricciones que tenía, como la tobillera electrónica, el embargo y la prohibición de salir del país.

Redes sociales Mientras tanto, otros acusados sí recibieron condenas fuertes por trata y abuso. La Justicia condenó a Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo a 22 años de prisión como autor de los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores de 18 años, mientras que Raúl Ignacio Mermet recibió una pena de 10 años de cárcel como partícipe necesario de trata de personas. En el mismo veredicto también quedaron sobreseídos Leandro Agustín Aguiar y Andrés Fernando Charpenet, quienes estaban acusados de trata de personas y asociación ilícita.

En cuanto a la absolución de Corazza, el fiscal ya la había solicitado alegando el mismo motivo que finalmente tomó el juez: la prescripción de los delitos. Por eso, desde el mes pasado se barajaba la posibilidad de un fallo favorable para el productor.

Causa Marcelo Corazza: su testimonio Hace un año Marcelo Corazza fue interceptado por la periodista Mercedes Ninci, quien le preguntó cómo pensaba afrontar el proceso judicial. “Me voy a defender donde corresponde. La causa es un disparate. No tengo nada que ver, soy inocente desde el primer día y tengo cómo demostrarlo”, afirmó en el video que ella compartió en sus redes. Tras responder, el productor se incomodó por la forma en que la cronista le acercó el celular al rostro y le pidió: “No me pongas el teléfono tan cerca, Mercedes”.