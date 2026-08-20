20 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

La sexta entrega de la saga está disponible en los cines desde este jueves con una nueva historia, luego de cerrarse la puerta roja en la quinta.

Camila Olivera
Por
Camila Olivera
La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Después de cinco películas, varias familias atravesadas por fenómenos paranormales y viajes al Más Allá, vuelve una de las míticas sagas de terror: La noche del demonio. Esta vez, la historia se centrará en Gemma, una madre joven que descubre que puede acceder al plano astral; pero lo que empieza como un descubrimiento termina volviéndose una pesadilla cuando desde el Más Allá se empiezan a filtrar hacia el mundo de los vivos.

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.
Te puede interesar:

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante

Dirigida por Jacob Chase y con un guion de Chase junto a David Leslie Johnson, la película continúa luego de los eventos ocurridos en la quinta entrega. El elenco está encabezado por Amelia Eve, quien encarna a Gemma, y se completa con Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Isla Austin y Laura Gordon. Además, vuelve uno de los personajes más queridos de la saga: Lin Shaye retoma su papel de Elise Rainier.

Lin Shaye vuelve a interpretar a Elise Rainier, uno de los personajes más queridos y reconocidos de la franquicia.

Lin Shaye vuelve a interpretar a Elise Rainier, uno de los personajes más queridos y reconocidos de la franquicia.

La pregunta inevitable es: ¿cuánto más puede estirarse una franquicia? Porque cuesta encontrar qué más tiene para ofrecer a esta altura. No necesariamente tiene que reinventarse por completo o aportar algo muy revolucionario ya que, al fin y al cabo, estamos hablando de una saga de terror que siempre tuvo una fórmula bastante clara. Pero con el paso de los años se vuelven bastante repetitivas. Y aunque consiguen mantener algunos de los elementos que funcionaron en las anteriores, a veces lo mejor es encontrarle un cierre definitivo. Pero es difícil cuando la saga es una mina de oro.

La primera película –estrenada en 2010– llegó a acumular más de u$s97 millones, con un presupuesto de apenas u$s1,5 millones, mientras que la quinta entrega –lanzada en 2023– alcanzó los u$s189 millones con un presupuesto de u$s16 millones. Así, con el paso de los años, la franquicia fue ampliando más su universo y hasta empezó a jugar con su propia cronología alterando el orden en que debemos verlas (algo que ya habían hecho otras sagas de terror como Actividad Paranormal).

En las primeras entregas, que fueron las más amadas por los fanáticos, podíamos ver que el terror estaba concentrado en una familia, una casa y una amenaza sobrenatural. Ahora, si bien sigue siendo la misma premisa, sin entrar en detalles para evitar spoilers, hay una exageración en lo sobrenatural que termina resultando cada vez más fantasiosa (casi podría parecer una película de Marvel o DC Studios).

De igual manera, tiene muchos momentos de tensión que están bien logrados –eso es algo en lo que esta saga siempre resalta–. Tiene escenas muy bien construidas, como la secuencia del baño o la del sillón, que consiguen generar miedo. Mientras que otras, como la visita al dentista, resultan muy incómodas y hasta impactantes. Esto es uno de los grandes aciertos de la película: consigue incomodar… bastante. A esto se le suman el sonido y la música (a cargo de Joseph Bishara), que tienen una mención especial en esta película porque aportan una tensión constante. El problema es que no todo funciona con la misma intensidad y hay momentos donde se vuelve un poco larga y repetitiva.

La escena del sillón: uno de los momentos más destacados de la película.

La escena del sillón: uno de los momentos más destacados de la película.

En resumen, La noche del demonio: Están entre nosotros es un sí para ver en la pantalla grande si a uno le gusta el terror efectivo, porque tiene escenas de tensión muy bien logradas, buenas actuaciones y algunos momentos que logran incomodar. A pesar de caer un poco en la exageración y tener tramos un poco largos, la entrega consigue mantener algunos elementos que han caracterizado a la saga. Para los fanáticos de Insidious probablemente sea una visita obligada, pero el resto puede evaluar si ir o no al cine.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
play

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Luto: murió un famoso mago que dejó su marca en una generación

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Rating Cero

Wanda Nara mostró un aspecto privado de su vida.

Wanda Nara mostró cómo es su tratamiento contra la leucemia: "Lo que no comparto con ustedes"

Sofía Gala mostró su casa cuando tenía 14 años.

Así era la casa de Sofía Gala a los 14 años: sin cocina, con bolas de boliche y pósters del Potro Rodrigo

La actriz y su pareja se conocieron cuando él hizo unas fotos en el cumpleaños del hijo mayor de ella.

Sandra Bullock rompió el silencio tras la muerte de su pareja: "Me pidió que no lo contara"

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Jorge Porcel Jr contra la serie de Moria: Me tienen que pagar.

Jorge Porcel Jr demandará a la serie de Moria por usar la imagen de su padre: "A mí me tienen que pagar"

Bárbara Hoffmann y Sergio Denis. 

La hija de Sergio Denis apuntó contra la Justicia por el rechazo de la indemnización por la muerte de su padre

últimas noticias

Leandro Santoro y una propuesta sobre los morosos.

Santoro presentó un proyecto para frenar el hostigamiento a los deudores

Hace 2 minutos
La morosidad de las familias subió a 12,8% en mayo.

"Basta de extorsión": qué dice el proyecto presentó Santoro contra el acoso de agencias de cobranza

Hace 3 minutos
Wanda Nara mostró un aspecto privado de su vida.

Wanda Nara mostró cómo es su tratamiento contra la leucemia: "Lo que no comparto con ustedes"

Hace 6 minutos
Milei anunció un nuevo recital con su banda para festejar la baja de la inflación mayorista

Milei anunció un nuevo recital con su banda para festejar la baja de la inflación mayorista

Hace 13 minutos
El accidente ocurrió en el paso a nivel de Granaderos, en Flores.

Tragedia en Flores: una mujer murió tras ser arrollada por un tren en las vías del Sarmiento

Hace 38 minutos