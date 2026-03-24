Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo A dos décadas del estreno que transformó la cultura pop adolescente, el contenido es lo más visto en la plataforma, con imágenes inéditas y reflexiones actuales de los protagonistas. + Seguir en







El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie. Redes sociales

El estreno de Hannah Montana: 20 años de gloria, en la plataforma Disney+, es un homenaje de la artista a sus comienzos y una despedida definitiva a ese ícono de peluca rubia, y la doble vida de la protagonista Miley Cyrus como estrella pop.

La famosa serie televisiva, una comedia para adolescentes, de Disney Channel lanzó a la fama a la cantante estadounidense en 2006 y se extendió a lo largo de 4 temporadas hasta el 2011.

El especial es un recorrido con imágenes inéditas con reflexiones actuales, y recrea la última escena en el set de los Stewart. La familia de Hannah Montana está compuesta por Miley Stewart (Miley Cyrus), su padre Robby Ray Stewart y su hermano mayor Jackson Stewart. Susan Stewart, la madre, falleció antes del inicio de la serie, apareciendo solo en recuerdos o sueños.

Uno de los puntos más fuertes del documental es el cruce de generaciones: desde los padres de la cantante, Tish y Billy Ray Cyrus, hablando de la fama masiva de la artista a los 13 años. La rivalidad con Selena Gómez y la participación de Chappell Roan, artista trans y nueva estrella del pop contemporáneo.