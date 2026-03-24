IR A
IR A

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

A dos décadas del estreno que transformó la cultura pop adolescente, el contenido es lo más visto en la plataforma, con imágenes inéditas y reflexiones actuales de los protagonistas.

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Redes sociales

El estreno de Hannah Montana: 20 años de gloria, en la plataforma Disney+, es un homenaje de la artista a sus comienzos y una despedida definitiva a ese ícono de peluca rubia, y la doble vida de la protagonista Miley Cyrus como estrella pop.

Existen casi 40 Sitios de Memoria en todo el país. 
Te puede interesar:

Memoria viva: el verdadero valor de los Sitios de Memoria en Argentina

La famosa serie televisiva, una comedia para adolescentes, de Disney Channel lanzó a la fama a la cantante estadounidense en 2006 y se extendió a lo largo de 4 temporadas hasta el 2011.

El especial es un recorrido con imágenes inéditas con reflexiones actuales, y recrea la última escena en el set de los Stewart. La familia de Hannah Montana está compuesta por Miley Stewart (Miley Cyrus), su padre Robby Ray Stewart y su hermano mayor Jackson Stewart. Susan Stewart, la madre, falleció antes del inicio de la serie, apareciendo solo en recuerdos o sueños.

Uno de los puntos más fuertes del documental es el cruce de generaciones: desde los padres de la cantante, Tish y Billy Ray Cyrus, hablando de la fama masiva de la artista a los 13 años. La rivalidad con Selena Gómez y la participación de Chappell Roan, artista trans y nueva estrella del pop contemporáneo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Disney+ (@disneyplus)

Hannah Montana, el especial: lo más visto en Disney+

El especial Hannah Montana: 20 años de gloria ya se encuentra disponible de forma exclusiva en Disney+, posicionándose como el contenido más visto de la plataforma en su primer día de estreno. El contenido termina con una frase de Miley Cyrus al personaje que protagonizó a los 13 años: "Hannah Montana me hizo estrella, pero mis seguidores me dieron esta vida", aseguró. El momento se hizo viral en redes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie fue el lanzamiento oficial de Miley Cyrus como cantante.

Miley Cyrus volvió a ponerse la peluca de Hannah Montana y cantó The Climb

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

últimas noticias

El ejército israelí está basando su estrategia para crear una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, semejante a la Franja de Gaza.

Israel anunció que ocupará el sur del Líbano hasta el río Litani para crear una "zona de seguridad"

Hace 11 minutos
Estela de Carlotto en la marcha a Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto: "El Gobierno está en otro mundo y, pronto, quizás, entre rejas"

Hace 23 minutos
play

Pablo Grillo, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Siempre es un orgullo estar en la Plaza"

Hace 37 minutos
El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

Hace 52 minutos
Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

Hace 53 minutos