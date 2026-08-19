Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico La empresa Mattel rinde homenaje a la diva de Hollywood en el centenario de su nacimiento con un modelo especial, en el que hay un importante guiño a una película que hizo historia. Por Agregar C5N en









A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953. Redes sociales

Barbie se sumó a los festejos por el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe(1926-1962) con el lanzamiento de una edición de colección inspirada en uno de los momentos más icónicos del cine mundial.

La réplica de la diva de Hollywood rinde homenaje a la reconocida películas Los caballeros las prefieren rubias (1953), capturando la esencia de la escena musical Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

El diseño es de la empresa de juguetes Mattel en colaboración con la institución que conserva y promueve el legado de Marilyn Monroe (The Estate of Marilyn Monroe LLC) para asegurar que cada detalle rinde homenaje a una de sus actuaciones más memorables, según destacaron sus creadores.

Monroe tendría 100 años hoy, ya que nació el 1 de junio de 1926 y falleció el 5 de agosto de 1962 a los 36 años. Su cuerpo fue hallado en su casa de Los Ángeles, y había sufrido una sobredosis aguda de sedantes. Su muerte se catalogó como un probable suicidio.

Los detalles del diseño El vestido de la muñeca Barbie de colección por el cumpleaños 100 de Marily Monroe tiene el vestido rosa con un gran lazo en la espalda, que inmortalizó la actris en el cine. El diseño se completa con los guantes largos y el collar de diamantes, para el look de gala. El lanzamiento busca conmemorar el legado de la diva en la pantalla grande y la unión de dos íconos llenos de glamour y nostalgia.