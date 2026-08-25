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Ángel de Brito filtró quién será la ganadora de Gran Hermano y desató un escándalo

Con la final de la Generación Dorada a la vista, las afirmaciones de Ángel de Brito sobre la identidad de la futura ganadora ya circulan y generan controversia.

A mediados de septiembre se sabrá si la predicción termina haciéndose realidad.

A mediados de septiembre se sabrá si la predicción termina haciéndose realidad.

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A medida que se acerca el final de Gran Hermano Generación Dorada, aumentan las especulaciones sobre cuál de las siete mujeres que siguen en competencia será la gran triunfadora del reality. En ese contexto, una frase de Ángel de Brito desató un escándalo: "Habrá una nueva ganadora que es un Sol", lanzó.

El empresario jamaiquino fue encontrado sin vida en la vía pública, en la localidad bonaerense de Libertad.
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El conductor de LAM, en América, dio detalles sobre la final. Tras la eliminación de Tamara Paganini, quienes siguen en competencia son Solange Abraham, Yanina Zilli, Jennifer "Pincoya" Galvarini, Luana Fernández, Yisela "Yipio" Pintos, Mariela Prieto, y Charlotte Caniggia. "El 15 hay un programa especial con la ganadora, que es un Sol. Eso dicen", sentenció.

La frase no tardó en hacerse viral y generó repercusiones en las redes, ya que quien quedó expuesta como la favorita de la producción del ciclo de Telefe es Sol Abraham. No faltaron los comentarios sobre presuntos arreglos previos y maniobras del juego para que sea la que se lleve el premio mayor.

Aunque el mediático no dio mayores detalles de la primicia, y no aclaró si se trataba de una filtración, lo que trasciende de las encuestas informales y el termómetro de las redes es que Sol está entre las principales candidatas, lo que refuerza aún más esta teoría.

Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Tamara Paganini, Solange Abraham, Yanina Zilli, Pincoya, Luana, Yipio, Mariela Prieto, Charlotte Caniggia y Alejandra Majluf quedaron a un paso de convertirse en la primera ganadora mujer de Gran Hermano en casi dos décadas, marcando un hito histórico para el formato. La última vez que ganó el premio una mujer fue Marianela Mirra en 2007 y su antecesora fue Viviana Colmenero en 2003. Tras la eliminación de Majluf y Paganini, solo siete siguen en carrera.

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