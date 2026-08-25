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Revelaron el percance íntimo que Diego Maradona habría tenido con una exvedette: "Te llevo a una guardia"

Luis Ventura contó una anécdota íntima entre el futbolista y la artista del momento. Entre risas, detalló el accidente por el que tuvo que acudir de urgencia al hospital.

Diego Maradona y un romance guardado bajo siete llaves.

Diego Maradona y un romance guardado bajo siete llaves.

En medio de la polémica por el lanzamiento de la serie Moria, Luis Ventura reveló la apasionada noche que la vedette habría mantenido con Diego Maradona y que terminó en el hospital después de que el Diez sufriera un inesperado percance.

El empresario jamaiquino fue encontrado sin vida en la vía pública, en la localidad bonaerense de Libertad.
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Durante una conversación en un programa de streaming, el periodista aseguró que la conductora tuvo fogosos encuentros con el recordado futbolista argentino. Tal fue la sorpresa que Marina Calabró preguntó: "¿Moria y Maradona qué?".

Luis, sin dar un paso atrás, continuó: "Yo tengo entendido que tuvieron intimidad, hasta donde fue o hasta donde no fue". "Y Menem también", le agregó Marina.

"Mirá, me muerdo para no contarte cosas que yo escuché en una mesa, imaginate esa intimidad”, continuó Ventura sobre las anécdotas íntimas que conoció.

Moria Casán, Diego Maradona y Susana Giménez.

Moria Casán, Diego Maradona y Susana Giménez.

Fiel a su estilo, el conductor de Secretos Verdaderos reveló una de las historias menos conocidas del futbolista y sumó al relato al Bambino Veira, quien lo habría ayudado a sobrellevar la situación: un insólito incidente íntimo por el que tuvo que acudir de inmediato a un médico.

De acuerdo con el relato de Ventura, el exentrenador argentino habría llevado a Maradona hasta la guardia de un hospital de Mar del Plata luego de un encuentro íntimo con la One. "Un día tuvieron intimidad y se le rompió el frenillo, que es una zona sanguínea impresionante. 'Vení, que te llevo a una guardia'", contó entre risas.

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El peluquero de Susana Giménez habló sobre las mujeres albinas que vendían su pelo

En La Mañana con Moria surgió el debate por una de las escenas de la serie sobre la vida de la exvedette en la que Moria Casán se encuentra con Susana en un camarín y, mientras están hablando, dos mujeres con el pelo rubio platinado entran a la peluquería.

Las imágenes hacen referencia a un rumor que siempre rondó en torno al origen del pelo de la diva de los teléfonos: mujeres con albinismo vendían parte de su cabellera para confeccionar las extensiones que utilizaba.

En este sentido, Miguel Romano, durante la extensa charla que mantuvo con Fátima Flórez, quien reemplazó a Moria durante sus vacaciones, aclaró cómo obtenía el pelo para armar las cortinas. "Es real", aseveró sobre el mito.

En un momento quien tomó la palabra para revelar el secreto fue la hija de Miguel, Paola, que habló por su papá. "Las albinas venían solas porque se les pagaba diez veces más el pelo", aseguró.

De acuerdo con el relato de la joven, no solo eran mujeres, sino que además empezaron a ir hombres: "Estaba asombrada de la cantidad de albinos que venían todas las semanas solamente para venderle pelo a Susana Giménez".

Si bien no recuerda la cifra exacta, aseguró que en su momento se pagaba muy bien por las cabelleras blancas: "Pagábamos fortuna por ese pelo para Susana".

"Es muy difícil porque tarda mucho el pelo en crecer. Tiene que estar tres años", reveló y agregó que se mezclaba con otro para obtener más cantidad.

Gustavo Méndez interrumpió al consultar si las albinas sabían que el pelo era para la Su. "Ya lo sabían porque el runrún corría, entonces venían a venderlo especialmente y nos cobraban bastante, no es que nos regalaban el pelo", concluyó Paola Romano.

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