Miley Cyrus volvió a ponerse la peluca de Hannah Montana y cantó The Climb Disney+ publicó un nuevo adelanto del especial por los 20 años de la serie cargado de nostalgia. El trailer, donde la cantante recupera su icónica imagen, promete sorpresas y una entrevista exclusiva. + Seguir en







La serie fue el lanzamiento oficial de Miley Cyrus como cantante. Redes sociales

Miley Cyrus volvió a interpretar The Climb, una de las canciones más icónicas de su personaje Hannah Montana, en el nuevo adelanto del especial por el 20° aniversario de la serie que marcó a toda una generación.

La cantante estadounidense volvió a ponerse la peluca rubia, de estilo glam-rock, y se subió a un escenario para celebrar el éxito de Disney que protagonizó entre 2006 y 2011.

Bajo el lema "Es bueno estar de nuevo en casa", con la expectativa de "muchas sorpresas" y "emociones", la artista muestra cuánto creció desde la serie que la lanzó a la fama: ya es una joven de 33 años, con su característica voz rasgada y madura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Disney+ Latinoamerica (@disneyplusla) En el especial, que se estrenará en Disney+ el 24 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento original de 2006, habrá un concierto en directo frente al público. Además, la compositora habrá una entrevista con la creadora del podcast Call Her Daddy, Alex Cooper, del que ya se conoció un adelanto.

"¿Qué chico de Disney fue tu mayor 'crush' en aquel momento?", pregunta la presentadora en el clip. La respuesta de Miley, entre risas, fue un cómplice "Trae la tetera" (Bring the tea): tras 20 años de silencio, parece tener la intención de revelar si hubo o no romance detrás de las cámaras.