19 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Luto: murió un famoso mago que dejó su marca en una generación

El ilusionista dejó una obra que trascendió fronteras y marcó a generaciones enteras de espectadores y artistas en todo el mundo.

Por
Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Redes sociales

Juan Tamariz, considerado uno de los magos más influyentes de la historia, murió este martes 18 de agosto en Madrid a los 83 años. La noticia fue confirmada por su hija Ana a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un emotivo mensaje de despedida: "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros".

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
Te puede interesar:

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

El ilusionista español integró a lo largo de más de cinco décadas de carrera la cartomagia, el humor y una forma particular de presentar la magia en televisión que lo convirtió en un ícono popular para varias generaciones. David Blaine, una de las figuras más reconocidas de la magia contemporánea, lo definió como "el mayor y más influyente mago de cartas vivo".

Su figura particular, el sombrero de copa, el violín imaginario y su grito característico "¡Chan, tatachán!" lo volvieron entrañable para el público masivo, especialmente en España, donde la televisión de los años 80 lo llevó a una fama que nunca abandonó. Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Quién era Juan Tamariz

Nacido en Madrid, Tamariz quedó fascinado por la magia a los cuatro o cinco años al presenciar un espectáculo en un teatro de la ciudad. Con una caja de magia de Reyes Magos como punto de partida, desarrolló una pasión que lo llevó a ingresar a la Sociedad Española de Ilusionismo a los 18 años. Estudió Física y cine, llegando a dirigir cortometrajes entre los que debutó Carmen Maura, pero la magia terminó por imponerse sobre cualquier otra vocación.

En 1973 conquistó el Premio Mundial de Cartomagia en el Congreso de París, consagrándose internacionalmente. Su popularidad masiva llegó de la mano de Un, dos, tres... responda otra vez, el célebre programa español en el que participó durante un año con más de 50 episodios y donde su carisma lo convirtió en uno de los favoritos del público familiar.

Más allá de los escenarios, fue también un teórico de la magia. Escribió libros fundamentales para el género, como Los cinco puntos mágicos, La vía mágica, Sonata, Mnemonica y El arcoíris mágico, todos traducidos a varios idiomas y leídos por magos de todo el mundo. Junto a Arturo de Ascanio desarrolló una escuela de pensamiento centrada en la psicología del espectador y el asombro genuino.

Su relación con América Latina también fue muy cercana. Participó activamente en el Festival Internacional del Humor de Colombia durante la década de los 80, uno de los espacios que reunía a los ilusionistas más influyentes del mundo. En 2008 formalizó su vínculo con el país al casarse con la maga colombiana Consuelo Lorgia, con quien tuvo dos hijos. Fundó además junto a su hija Ana la Gran Escuela de Magia Ana Tamariz, dedicando sus últimas décadas a la enseñanza y la transmisión de su arte.

Noticias relacionadas

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

Rating Cero

Florencia, la hija de Lucas Sugo, falleció a los 23 años.

La emotiva historia detrás de la canción que Lucas Sugo le dedicó a su hija Florencia: "La flor de mi vida"

La famosa diva comentó sobre el supuesto problema que tuvo con la cantante.

Qué dijo Moria Casán tras los rumores de distanciamiento con Lali Espósito

El productor de TV permanecerá bajo observación a la espera de los resultados médicos.

Cómo sigue la salud del papá de Tini Stoessel, tras ser internado por un fuerte dolor en el pecho

Florencia, la hija de Lucas Sugo, falleció a los 23 años.

Lo último que publicó Florencia, la hija de Lucas Sugo antes de su muerte: "Aprovechen cada minuto de la vida"

El descargo de Chocolatito en redes instaló la duda sobre si la versión oficial de la producción.

No hay paz en la casa: la explosiva denuncia vinculada a Yipio que sacude a Gran Hermano

La cantante salió al cruce contra el periodista.

Lali Espósito explotó de furia contra Marcelo Polino tras la acusación por la serie de Moria Casán

últimas noticias

Dalma y Gianina con Burlando en el juicio por la muerte del Diez.

Juicio por Diego Maradona: un abogado defensor aseguró que la Junta Médica analizó estudios que no eran del 10

Hace 8 minutos
El dólar oficial comenzó a la baja la semana corta por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El dólar se mantiene estable, por encima de los $1.500

Hace 18 minutos
Florencia, la hija de Lucas Sugo, falleció a los 23 años.

La emotiva historia detrás de la canción que Lucas Sugo le dedicó a su hija Florencia: "La flor de mi vida"

Hace 27 minutos
Legisladores acordarán reunión con el Nuncio Banach por la agenda papal. 

Oficialismo y oposición impulsan una Asamblea Legislativa para recibir al papa León XIV

Hace 27 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Desvío de fondos para las rutas: el peronismo exige la interpelación a Toto Caputo

Hace 32 minutos