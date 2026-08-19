Luto: murió un famoso mago que dejó su marca en una generación El ilusionista dejó una obra que trascendió fronteras y marcó a generaciones enteras de espectadores y artistas en todo el mundo. Por Agregar C5N en









Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos. Redes sociales

Juan Tamariz, considerado uno de los magos más influyentes de la historia, murió este martes 18 de agosto en Madrid a los 83 años. La noticia fue confirmada por su hija Ana a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un emotivo mensaje de despedida: "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros".

El ilusionista español integró a lo largo de más de cinco décadas de carrera la cartomagia, el humor y una forma particular de presentar la magia en televisión que lo convirtió en un ícono popular para varias generaciones. David Blaine, una de las figuras más reconocidas de la magia contemporánea, lo definió como "el mayor y más influyente mago de cartas vivo".

Su figura particular, el sombrero de copa, el violín imaginario y su grito característico "¡Chan, tatachán!" lo volvieron entrañable para el público masivo, especialmente en España, donde la televisión de los años 80 lo llevó a una fama que nunca abandonó. Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Redes sociales Quién era Juan Tamariz Nacido en Madrid, Tamariz quedó fascinado por la magia a los cuatro o cinco años al presenciar un espectáculo en un teatro de la ciudad. Con una caja de magia de Reyes Magos como punto de partida, desarrolló una pasión que lo llevó a ingresar a la Sociedad Española de Ilusionismo a los 18 años. Estudió Física y cine, llegando a dirigir cortometrajes entre los que debutó Carmen Maura, pero la magia terminó por imponerse sobre cualquier otra vocación.

En 1973 conquistó el Premio Mundial de Cartomagia en el Congreso de París, consagrándose internacionalmente. Su popularidad masiva llegó de la mano de Un, dos, tres... responda otra vez, el célebre programa español en el que participó durante un año con más de 50 episodios y donde su carisma lo convirtió en uno de los favoritos del público familiar.