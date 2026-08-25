Aseguran que Tini Stoessel auditó a su papá y llegó a una conclusión alarmante: "Traición a la confianza"

La cantante inició una investigación que habría detectado que las ganancias generadas quedaron bajo control de Alejandro Stoessel, por lo que no tendría nada a su nombre.

La artista Tini Stoessel , en medio de los preparativos para su boda, decidió indagar sobre las ganancias que obtuvo en todos estos años. De acuerdo con un informe que presentó Marina Calabró en Primicias Ya, la artista no tendría nada a su nombre.

Según los datos que habría arrojado la auditoria, se habla de una cifra de 70 millones de pesos que habrían desaparecido y con respecto al resto de su patrimonio todo estaría a nombre de la empresa familiar, que sería manejada por su padre, Alejandro Stoessel. Si bien aparecen sociedades a su nombre, no tendría la autoridad para intervenir.

Por su parte, Luis Ventura agregó que la artista no maneja dinero, sino que tendría una tarjeta de crédito con un monto de cinco mil dólares. Con respecto a quien arengó para que investigara sobre su dinero, habría sido Rodrigo De Paul.

Además el periodista se refirió a la última internación de Alejandro y aseguró que no fue casualidad. “Lo que dicen es que cada vez que Tini quiso investigar, a Alejandro le pasaba algo. Misteriosamente terminaba internado. Pero esta vez siguió igual con la investigación y descubrió lo que descubrió”, aseveró sobre la última internación del empresario televisivo.

ESCÁNDALO EN LA FAMILIA STOESSEL: EL VIDEO DE TINI Y DE PAUL QUE ALERTÓ A LAS MARCAS Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom pic.twitter.com/vDlmv7wSnV

“Me dicen que también su psicóloga, con quien habló mucho del tema. Le abrió los ojos sobre su padre y su hermano”, sumó el periodista Santiago Sposato.

Captura: redes sociales

El mal momento de Tini Stoessel: "No es dueña de nada"

La auditoría también dejó al descubierto un importante faltante de dinero: el patrimonio millonario que la cantante generó durante años con sus recitales, música y contratos publicitarios. En este contexto, la conductora explicó que comenzaron a aparecer interrogantes sobre esto: “Los 70 millones que justamente están buscando y Tini no los encuentra”.

A esto se le suma la falta de control sobre la gira que tiene por delante. “No existen contratos firmados que le garanticen una participación en las ganancias que pueda surgir de ese tour”, aseguró.

“Tenés una mega gira internacional, 21 shows, donde no tiene asegurada la participación económica. Si no quieren, no le pagan nada”, amplió.

Además, se remarcó la ausencia de documentos que cedan formalmente los derechos de imagen de la ex Violetta a esas firmas, lo que para la periodista representa una “traición a la confianza”. Según Calabró, la cantante habría firmado todo confiando en que su padre velaba por sus intereses.

En este sentido, Tini tampoco tendría asegurada la posibilidad de cobrar las ganancias de su trabajo. “La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron o van a ser cobrados por una sociedad en la cual ella no tiene ningún control”, concluyó.