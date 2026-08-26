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El imperio de Dolly Parton: quiénes serán los herederos de una suma millonaria

La cantante dejó una fortuna lograda a lo largo de siete décadas de carrera en la industria musical y un holding inmobiliario y turístico. Estaba casada pero no tenía hijos.

Los representantes legales de la cantante no hicieron público el testamento.

Los representantes legales de la cantante no hicieron público el testamento.

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La repentina muerte de Dolly Parton en su mansión de Nashville sigue teniendo repercusiones en Hollywood: la incógnita es quiénes serán los herederos de una suma millonaria.

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La artista dejó una cifra de 450 millones de dólares, a lo largo de más de 7 décadas de carrera con la industria musical, ya que si bien estaba casada con Carl Thomas Dean no tuvo hijos.

La herencia de la intérprete está integrada por regalías musicales y catálogos de canciones legendarias como de I Will Always Love You, además de un holding inmobiliario y turístico llamado Dollywood, en Tennessee.

Sus allegados apuntan el destino de su patrimonio a tres destinos: la Dollywood Foundation y su programa de alfabetización Imagination Library. La artista destinó gran parte de sus ganancias para causas filantrópicas y de salud.

Además, se especula con que su catálogo de derechos de autor quede en un fideicomiso para asegurar que su destino siga siendo las causas benéficas aunque ella ya no esté físicamente.

El círculo familiar extendido

La fortuna de Dolly Parton, fallecida a los 80 años, sin hijos que la hereden, abrió una posibilidad para su círculo familiar extendido pueda ser su heredero. La cantante se crió en una familia de 12 hermanos., y siempre ayudó a sus sobrinos, primos y allegados cercanos, entre quienes pueden estar los futuros herederos.

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