A qué hora juega River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo Para el partido de vuelta, Eduardo Coudet ya podrá contar con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, que podría ir desde el arranque. Por Agregar C5N en









River jugará en el Monumental desde las 21:30 por el partido de vuelta para clasificarse a los cuartos. Reuters/Luisa González

River jugará ante Independiente Santa Fe de Colombia en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el 0 a 0 en Colombia, Eduardo Coudet pondrá lo mejor que tiene a disposición para lograr la clasificación a cuartos.

El Millonario llega a este encuentro en un muy flojo momento, tras el complicado inicio en el Torneo Clausura, donde solo sumó cuatro puntos en seis fechas y está penúltimo en la Zona B, solo por delante de Aldosivi de Mar del Plata. Incluso, en su última presentación como local desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó rescatando un empate 2-2.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, si bien terminó primero sin problemas en el grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final. En el partido de que se disputó en Colombia, el encuentro finalizó sin goles, pero el equipo volvió a tener un rendimiento bajo.

Para este encuentro, el Chacho tiene la buena noticia de poder contar con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes podría ser titulares, lo que provocará modificaciones respecto del equipo que viene de jugar con Vélez. De esta manera, la dupla central volverá a ser Lucas Martínez Quarta con Nicolás Otamendi. Ya en la mitad de la cancha sí será la misma que igualó ante el Fortín con Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Thiago Almada.

La delantera, sin Lucas Beltrán que no fue inscripto en la lista, sería conformada con Driussi que regresa luego de una larga lesión, junto al campeón del mundo, Ángel Correa.