26 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Para el partido de vuelta, Eduardo Coudet ya podrá contar con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, que podría ir desde el arranque.

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River jugará en el Monumental desde las 21:30 por el partido de vuelta para clasificarse a los cuartos.

River jugará en el Monumental desde las 21:30 por el partido de vuelta para clasificarse a los cuartos.

Reuters/Luisa González

River jugará ante Independiente Santa Fe de Colombia en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el 0 a 0 en Colombia, Eduardo Coudet pondrá lo mejor que tiene a disposición para lograr la clasificación a cuartos.

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En lo que respecta a la Copa Sudamericana, si bien terminó primero sin problemas en el grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final. En el partido de que se disputó en Colombia, el encuentro finalizó sin goles, pero el equipo volvió a tener un rendimiento bajo.

Para este encuentro, el Chacho tiene la buena noticia de poder contar con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes podría ser titulares, lo que provocará modificaciones respecto del equipo que viene de jugar con Vélez. De esta manera, la dupla central volverá a ser Lucas Martínez Quarta con Nicolás Otamendi. Ya en la mitad de la cancha sí será la misma que igualó ante el Fortín con Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Thiago Almada.

La delantera, sin Lucas Beltrán que no fue inscripto en la lista, sería conformada con Driussi que regresa luego de una larga lesión, junto al campeón del mundo, Ángel Correa.

Por su parte, los colombianos también vienen de una igualdad en el torneo local frente a América de Cali y acumula dos partidos consecutivos sin marcar. En la Sudamericana terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, por lo que cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde derrotó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.

River vs. Independiente Santa Fe: a qué hora y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21.30.
  • Televisión: ESPN.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Esteban Ostojich.

River vs. Independiente Santa Fe: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

  • Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
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