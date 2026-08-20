Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante La Justicia desestimó el reclamo de los herederos de Sergio Denis contra el Teatro Mercedes Sosa, ATSA y Raúl Armisen por fallas de seguridad y negligencia. Determinaron que fue por una mala maniobra del artista. Por Agregar C5N en









Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario. Redes sociales

A más de seis años del trágico accidente que terminó en la muerte de Sergio Denis, se conoció el resultado de la demanda de los tres hijos del cantante, Federico, Bárbara y María Victoria Hoffmann.

El juez declaró de oficio que el reclamo, que buscaba una reparación económica dirigida al Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen, quedó completamente desestimado.

El análisis de lo ocurrido el 11 de marzo de 2019 sobre el escenario del teatro de San Miguel de Tucumán. Los peritajes fueron determinantes para eximir de culpa a los organizadores del lugar. Los peritajes confirmaron que, mientras interpretaba su repertorio, el cantante caminó para atrás mirando al público, sin seguir la trayectoria de sus pasos, lo que provocó su caída al foso de la orquesta, a una altura aproximada de 3 metros, según detalló el periodista Martín Candalaft en DDM, en América.

LA JUSTICIA DETERMINÓ QUE SERGIO DENIS "MURIÓ POR SU CULPA"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/xGlTMK6m6T — América TV (@AmericaTV) August 20, 2026 El dicamen habla de "autopuesta en peligro" y "hecho de la víctima" y desestimó que no hubo negligencia ni falla de las medidas de seguridad que se le puedan atribuir al teatro o al Estado provincial. Además de desestimar el pedido de indemnización, se determinó que los herederos de Denis tendrán que pagar las costas del proceso judicial.