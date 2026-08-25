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Falleció Dolly Parton, ícono de la música Country, a los 80 años

La cantante y compositora murió tras varios meses de complicaciones de salud. Su familia anunció una despedida privada.Ícono del country y figura cultural, dejó un legado que trasciende la música.

Dolly Parton era una referente en la músca Country. 

Dolly Parton era una referente en la músca Country. 

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por un familiar a través de un video publicado en redes sociales. A lo largo de su carrera, acumuló más de 160 millones de álbumes vendidos, fue premiada con 11 Grammy, y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música country metiéndose para siempre en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Dolly Parton falleció a los 80 años.
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Falleció Dolly Parton: de qué murió

La partida de la estrella del Country se conoció días después de que la artista compartiera con la revista People una actualización sobre su estado de salud, en la que admitía atravesar un “periodo difícil” y reconocía haber descuidado su propio bienestar mientras cuidaba a su esposo, fallecido en marzo de 2025.

En ese contexto, Parton tuvo que cancelar una residencia de seis conciertos en Las Vegas debido a problemas vinculados con su sistema inmunológico y digestivo, además de sus históricos cálculos renales. Estas complicaciones generaron preocupación entre sus seguidores y marcaron un cambio en su ritmo de trabajo.

La artista también tuvo que ausentarse de actividades relacionadas con Dollywood y participar de manera remota en algunos eventos. La muerte de su esposo fue el disparador de su deterioro de salud y el duelo la había afectado profundamente, provocando agotamiento físico y emocional. Esa combinación de factores terminó debilitándola en el último tramo de su vida, aunque nunca dejó de proyectar nuevas iniciativas ni de sostener su legado artístico y solidario.

El legado de Dolly Rebecca Parton

La estrella de la canción estadounidense nació en 1946 en una familia humilde de Tennessee y desde muy joven encontró en la música su camino. Con más de seis décadas de carrera, se consolidó como una de las voces más influyentes del country y del pop estadounidense. Canciones como Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You marcaron generaciones y la convirtieron en un ícono cultural que trascendió fronteras.

Su talento también brilló en el cine, la televisión y el teatro, y supo transformar su nombre en una marca global. Dollywood, el parque temático que fundó en 1986, se convirtió en una atracción turística clave y en símbolo de la identidad de los Apalaches. A eso se sumaron proyectos editoriales, musicales y empresariales que reforzaron su figura como creadora de un verdadero universo alrededor de su historia.

La filantropía fue otro pilar de su legado. Con la Imagination Library fundada en 1995, Parton entregó millones de libros a niños de todo el mundo, y durante la pandemia donó un millón de dólares para la investigación de la vacuna contra el COVID-19. Su compromiso social y cultural la transformó en una referencia para los estadounidenses, fue artista, empresaria y benefactora, dejando una obra que seguirá viva mucho después de su partida.

Dolly Parton y los nuevos artistas

En sus últimos años, Parton mantuvo un vínculo cercano con las nuevas generaciones de músicos. Colaboró con artistas jóvenes de distintos géneros, desde el pop hasta el rock, mostrando una apertura que la mantuvo vigente y conectada con públicos diversos. La multifacética artista fue nada más y nada menos que la madrina oficial de Miley Cyrus con quien tenía una relación muy estrecha ya que eran primas lejanas. Dolly siempre ha guiado la carrera de Miley en la música country y pop.

Por su parte, Sabrina Carpenter se unió a Parton el 14 de febrero de 2025 para lanzar una versión remix especial del éxito de la joven artista, "Please Please Please", incluida en la edición deluxe de su aclamado álbum Short n' Sweet. E

La capacidad de Dolly para reinventarse y sumar su voz a proyectos contemporáneos reforzó su lugar como puente entre la tradición del country y las tendencias actuales. Además, se convirtió en mentora y referente para intérpretes que crecieron admirando su obra. Dolly Parton no solo fue una leyenda, sino también una guía para quienes buscan dejar huella en la música del futuro.

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