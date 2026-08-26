La despedida de los famosos a Ruben Rada: "Nos deja un legado maravilloso"

Los artistas despidieron a la leyenda de la música uruguaya que falleció a los 83 años por una neumonía. Desde Valeria Lynch, Nicki Nicole y Natalia Oreiro hasta Nito Mestre, Mario Breuer y los Auténticos Decadentes.

El legendario Ruben Rada falleció a los 83 años por una neumonía y sus colegas lo despidieron en redes sociales recordando sus aportes a la música. Entre los comentarios de la publicación que realizó la familia del cantante para anunciar su fallecimiento o en sus cuentas personales, artistas latinoamericanos despidieron al Negro Rada.

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La cantante Valeria Lynch lo definió en una publicación como " uno de los músicos más grosos del Río de la Plata " y remarcó su "legado maravilloso".

" El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso, su música y su estilo inconfundibles . Gracias x tanto querido amigo, que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno", sostuvo la artista en Instagram y agregó: "Prometo recordarte con una sonrisa".

Nito Mestre , compañero de Charly García en Sui Generis, afirmó sentir una "profunda tristeza" y agregó: "Descansa en paz querido Ruben y gracias por toda tu música y buena vibra!". "Nos enriqueciste a todos con tu ritmo", destacó el músico en la misma red social y compartió una imagen junto a Rada y otros colegas.

Entre los comentarios de la publicación que realizó la familia Rada en su cuenta oficial se hicieron presentes los artistas Nicki Nicole , Dread Mar-I , Mario Breuer , Pachu Peña , Willy Bronca y Dante Spinetta y las bandas La Beriso y Conociendo Rusia , entre otros, para despedirlo.

La despedida de Nito Mestre a Ruben Rada. Instagram

Los Auténticos Decadentes realizaron una publicación igual que Mestre con fotos junto a la leyenda uruguaya y manifestaron su "tristeza enorme". "Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros", definió la banda en la misma red social.

"Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario", agradecieron.

La despedida de Los Auténticos Decadentes a Ruben Rada.

La cantante uruguaya Natalia Oreiro despidió a su compatriota con un extenso texto en la misma red social donde recordó la canción Botija de mi país de Rada. "No tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay… como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente", describió la artista.

"A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente", prometió Oreiro para despedir a su colega.

Cómo despidieron a Ruben Rada en los comentarios de su última publicación

Nicki Nicole envió "amor y fuerzas para todos los familiares" junto a corazones vendados y resaltó: "Eterno Rada, gracias por tanta música". Mientras que Dread Mar-I también manifestó su tristeza, envió un abrazo a su familia y afirmó: "Gracias por tu alegría y la música interminable! Buen viaje".

El productor e ingeniero de Sonido Mario Breuer lamentó que la partida del cantante deje un "surco profundo" en Latinoamérica y lo llamó "negro hermoso de mi corazón". "Gracias por tu música. Ahora puedes ver el Mar, puedes ver la luz. Desde el más allá, Puedes más, tú puedes", lo despidió.

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El humorista Pachu Peña le comentó "beso al cielo, descansa en paz, gracias por tanto" junto a un emoji con lágrimas. Mientras que Willy Bronca publicó "abrazo muy fuerte a todos y gracias por tanto" abajo de la imagen que compartió la familia y Dante Spinetta remarcó: "Gracias por tanto negro querido!".

La Beriso también expresó su tristeza y lamentó: "Se nos va un gran músico y sobre todo persona". "Gracias por esos hermosos momentos que nos regalaste, un abrazo gigante a toda la familia", lo despidió el grupo musical.