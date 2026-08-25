Falleció Dolly Parton: de qué murió

La muerte de la recordada estrella de la música country de Estados Unidos provocó mucha repercusión internacional. Hace pocos días la artista dio a conocer que atravesaba un momento delicado de salud.

La muerte de Dolly Parton a los 80 años, una de las figuras más reconocidas de la música country, fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de las redes sociales.

Dolly nació en 1946 en Tennessee, Estados Unidos , y se convirtió en una legendaria cantante, compositora, actriz, filántropa y empresaria estadounidense, reconocida a nivel mundial como la “Reina del Country”.

La noticia fue confirmada por su entorno familiar, que decidió homenajear su vida y su extensa trayectoria con un emotivo video publicado en su cuenta oficial.

"Hola a todos, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy estoy representando a las familias Parton y Owens para anunciar la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean” , dice el hombre en las imagenes.

“Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una posibilidad . Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había experimentado realmente hasta ahora", explicó.

"Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”, amplió sobre la artista.

"Dolly abrió puertas no solo para mí, sino para toda su familia, permitiéndonos alcanzar un potencial que ni siquiera creíamos posible. Dolly también abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes. Gracias a su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”, detalló sobre la generosidad que mantuvo la artista durante toda su carrera.

A modo de cierre Seaver, reveló la última petición de la estrella estadounidense: "Dolly era una granjera, igual que su padre; él cultivaba la tierra, ella cultivaba canciones y felicidad. Dolly me llamó y me dijo que quería descansar en una hermosa cama de suave algodón porque, después de una vida llena de brillos, finalmente se merece estar cómoda y descansar. Que Dios bendiga a Dolly Parton y que Dios los bendiga a todos. Ella siempre los amará".

Qué se sabe hasta el momento sobre las causas del fallecimiento de Dolly Parton

Hasta el momento, la familia de Dolly Parton no reveló la causa oficial de su muerte. En el anuncio difundido en las redes sociales se confirmó el fallecimiento y recordó su legado pero no se especificó que enfermedad, complicación o condición médica provocó su muerte.

Horas antes de la noticia, comenzaron a circular distintas versiones sobre el estado de salud de la artista. Sí se conoce que la cantante había enfrentado problemas de salud durante los últimos meses. En septiembre de 2025, la artista había explicado que debía someterse a varios procedimientos médicos por lo que necesitaba reducir temporalmente su actividad.

De acuerdo con la información difundida por los medios internacionales, la noticia se conoció luego de que cancelara un espectáculo en Las Vegas y revelara que llevaba varios años recibiendo tratamiento por cálculos renales.