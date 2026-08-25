Denisse González de Gran Hermano mostró las secuelas de su tratamiento: "Como una película de terror"

Mientras transita su tercer tratamiento, la participante mostró en su red social las cicatrices que tiene en su cuerpo.

Denisse González , exparticipante de Gran Hermano, atraviesa desde hace varias semanas un delicado momento de salud a raíz de una trombocitopenia, un cuadro que provoca una disminución en la cantidad de plaquetas en la sangre.

Por el momento, los médicos que la atienden no pudieron determinar con precisión cuál es el origen del problema, aunque sospechan que podría estar relacionado con una infección.

Tras varios intentos por estabilizarse, la exintegrante del reality se encuentra atravesando su tercer tratamiento y, a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez no necesita permanecer internada.

"Admito que los días de internación son como una película de terror por la sangre, que se ve que mi cuerpo no la tolera mucho. También por las jeringas", empezó contando la influencer al recordar los primeros días en el hospital.

De acuerdo con las palabras de Denisse González, el tratamiento actual tiene una modalidad diferente y solo requiere controles periódicos. "Esta vez las vi solo tres veces por semana; dos para sacarme sangre y una para aplicar mi nuevo tratamiento. Es una inyección que va en la panza. Vamos a ver si esta semana funciona. Recuerden que los dos tratamientos no funcionaron", expresó la joven.

En este sentido, se refirió a las consecuencias que generan en su cuerpo: "Lo peor son los efectos colaterales de los tratamientos. Los corticoides y las globulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que ponerlas para evitar el estado de riesgo".

Bautista y Denisse.

"Una te da dolores de cabeza al grado de que no podés abrir los ojos y la otra te da dolor en todo el cuerpo, literalmente en lugares que yo no sabía que te podían doler. Este último tratamiento está zarpado. Automáticamente te convertís en Venom. Te transformás", amplió y mostró las cicatrices en su cuerpo.