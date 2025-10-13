Telefe confirmó la peor noticia sobre La Voz Argentina y desató la furia de los fans El canal quedó ante un escenario incómodo luego de revelarse un dato clave vinculado a la final del programa musical.







La Voz Argentina llegará a su fin este lunes 13 de octubre. Telefe

El canal Telefe confirmó la peor noticia sobre La Voz Argentina y desató la furia de los fans, ya que se esperaba una definición en directo luego de meses desde lo que fue el comienzo del programa musical, algo que no sucederá y podría perjudicar gravemente el número de rating.

Luego de revelar que la final de La Voz Argentina iba a dividirse en dos días para ayudar a un buen arranque de MasterChef Celebrity, Telefe quedó expuesto con sus propios programas de streaming. Lo que sucedió fue que los cuatro últimos participantes fueron parte de este último y quedó en evidencia que el programa que decía "en vivo" estaba grabado.

Por eso, los fanáticos del show no tardaron en evidenciar toda su furia con esta situación y hasta se puso en duda la legitimidad de las votaciones, las cuales continúan abiertas (lavozarg.ar) y esto pone en duda que se esté recolectando realmente los sufragios. Incluso, se instaló un rumor que asegura que el canal grabó cuatro finales para esta situación, algo que molestó entre la audiencia.

La Voz Argentina 2025 La Voz Argentina llegará a su fin tras muchos meses de competencia. Telefe

Para tener en cuenta, el rating de la primera parte de la final de La Voz Argentina fue de 12.6 puntos, por lo que se desconoce cuál será la reacción de la audiencia luego de conocerse que no estarán en vivo. Por eso, hay muchas dudas alrededor de la definición del ciclo musical y podría ser su última edición con motivo del proceso de venta del canal.