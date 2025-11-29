IR A
La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe

La actriz y modelo festejó junto a sus amistades, familia y compañeros del certamen de cocina, con un look elegido por sus seguidores.

Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality.

Eugenia Tobal festejó sus 50 años con una cena íntima y romántica con sus amigos, familiares y sus compañeros de MasterChef Celebrity, el certamen de cocina de Telefe. En un video se ve a su hija, Ema García Ibar en una noche soñada.

Entre los que fueron a la fiesta estuvieron Maxi López, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Hussain, Momi Giardina y "el Chino" Leunis y Agustín "Cachete" Sierra, entre otros famosos.

La fiesta estuvo marcada por una decoración detallada, la presencia de los afectos de Tobal y un impactante look elegido previamente por sus seguidores en las redes sociales.

Cumpleaños de Eugenia Tobal

Eugenia Tobal con el look que eligieron sus fanáticos

Días antes de la fiesta, la artista había publicado dos outfits en sus redes sociales, donde los usuarios eligieron el vestido final para la noche: "Se viene mi cumple de 50. Estoy probándome vestidos… ¿me ayudan a decidir? Tengo estos dos que compré por internet. ¿Cuál les gusta más VOT 1 o VOT 2? Igual los dos son re lindos...", dijo posando con ambos diseños.

El que más voto tuvo fue el número 2: un vestido color negro con transparencias y un profundo escote en V, con detalles de frunces en la espalda y una falda larga que deja ver la piel para una gran noche de festejo.

