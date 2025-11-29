La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe La actriz y modelo festejó junto a sus amistades, familia y compañeros del certamen de cocina, con un look elegido por sus seguidores. + Seguir en







Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality. Redes Sociales

Eugenia Tobal festejó sus 50 años con una cena íntima y romántica con sus amigos, familiares y sus compañeros de MasterChef Celebrity, el certamen de cocina de Telefe. En un video se ve a su hija, Ema García Ibar en una noche soñada.

Entre los que fueron a la fiesta estuvieron Maxi López, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Hussain, Momi Giardina y "el Chino" Leunis y Agustín "Cachete" Sierra, entre otros famosos.

Embed Eugenia Tobal celebró este viernes por la noche su cumpleaños en una fiesta junto a sus compañeros de #MasterchefCelebrity ✨ En las imágenes compartidas en redes sociales se la ve acompañada de Evangelina Anderson, Marixa Balli, Sofi Martínez, Romina “Momi” Giardina, Maxi… pic.twitter.com/k4KmcxjT9y — Telefe Noticias (@telefenoticias) November 29, 2025 La fiesta estuvo marcada por una decoración detallada, la presencia de los afectos de Tobal y un impactante look elegido previamente por sus seguidores en las redes sociales.

Cumpleaños de Eugenia Tobal Redes Sociales Eugenia Tobal con el look que eligieron sus fanáticos Días antes de la fiesta, la artista había publicado dos outfits en sus redes sociales, donde los usuarios eligieron el vestido final para la noche: "Se viene mi cumple de 50. Estoy probándome vestidos… ¿me ayudan a decidir? Tengo estos dos que compré por internet. ¿Cuál les gusta más VOT 1 o VOT 2? Igual los dos son re lindos...", dijo posando con ambos diseños.