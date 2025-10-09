IR A
Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

El canal sorprendió a los fanáticos del programa musical luego de quitarle todavía más días al aire para anticipar la llegada del ciclo culinario.

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe
MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.
Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

A través de sus redes sociales, Telefe sorprendió tras revelar esta inesperada noticia para los televidentes, ya que este domingo 12 de octubre será la primera parte de la final adelantada de La Voz Argentina. Así, la última parte de la definición se pasará para el lunes y contará con un horario muy limitado, ya que el programa culinario llegará donde estaba originalmente el musical.

De esta manera, MasterChef Celebrity tendrá su debut el lunes 13 de octubre a las 22:00 hrs, quedándose con el horario completo del otro ciclo de ahí en adelante. Por eso, los fanáticos no tardaron en quejarse en redes sociales, ya que la programación fue modificada en reiteradas ocasiones y arruinó la definición del ganador.

Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

El canal Telefe suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity por un "pequeño" accidente y llenó de preocupación a los fanáticos del programa culinario, ya que la presencia de Wanda Nara en la pantalla del medio con más rating podría verse postergada indefinidamente.

MasterChef Celebrity
