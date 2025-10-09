Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity El canal sorprendió a los fanáticos del programa musical luego de quitarle todavía más días al aire para anticipar la llegada del ciclo culinario.







La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity. Telefe

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para lanzar MasterChef Celebrity antes de tiempo e hizo mucho ruido con las nuevas fechas, ya que el bajo rating de las últimas semanas provocó que el canal decida "descartar" el ciclo musical.

A través de sus redes sociales, Telefe sorprendió tras revelar esta inesperada noticia para los televidentes, ya que este domingo 12 de octubre será la primera parte de la final adelantada de La Voz Argentina. Así, la última parte de la definición se pasará para el lunes y contará con un horario muy limitado, ya que el programa culinario llegará donde estaba originalmente el musical.

De esta manera, MasterChef Celebrity tendrá su debut el lunes 13 de octubre a las 22:00 hrs, quedándose con el horario completo del otro ciclo de ahí en adelante. Por eso, los fanáticos no tardaron en quejarse en redes sociales, ya que la programación fue modificada en reiteradas ocasiones y arruinó la definición del ganador.

Por otro lado, MasterChef Celebrity aún no inició y ya se filtró el nombre de la primera persona eliminada de la competencia. Esto sorprendió a las redes sociales, quienes no tardaron en escribirle y se generó una inesperada reacción de Telefe ante lo ocurrido, ya que se hizo viral en cuestión de horas.