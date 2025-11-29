La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje" El periodista le dedicó unas emotivas palabras y recordó "todo lo que hemos vivido” en el noticiero de Telefe. + Seguir en







Barili anunció la salida de una compañera de trabajo. Redes sociales

El periodista Rodolfo Barili hizo un inesperado anuncio sobre el programa Telefe Noticias luego de 17 años y se trató de la salida de Pilar Smith, su compañera. La emoción se hizo parte del estudio y ya se confirmó dónde continuará su carrera.

“Antes de irnos hoy, queremos contarte algo. ¿17 años? Es una vida. Hoy es el último día de Pili en el noticiero de Telefe. Ha sido un placer este viaje, querida amiga”, contó el periodista Barili.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/1994565746865963464&partner=&hide_thread=false Luego de 17 años de trabajar en @telefe, así se despidió @Pilarsmith de #TelefeNoticias: pic.twitter.com/gaaJNq7Wo2 — foromedios (@forofms) November 29, 2025 “Quiero agradecer a todos, es una gran familia. Estoy muy feliz. Los voy a extrañar un montón. Para mí, sos un amigo entrañable. Todo lo que hemos vivido”, agregó.

Finalmente, Pilar contó: “Fue difícil tomar esta decisión, pero son ciclos y a uno a veces le cuesta. Me costó, pero la tomé. Me la juego. Los quiero y siempre van a estar en mi corazón. Me quedo con todo lo lindo que viví". Ante esto, el periodista Fede Bongiorno contó que continuará su carrera en LAM como panelista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1994555585233391996&partner=&hide_thread=false Cuenta @AngeldebritoOk que Pilar Smith se sumará como angelita en #LAM a partir de enero pic.twitter.com/HEuC83Ku7F — fefe (@fedeebongiorno) November 28, 2025