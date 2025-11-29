El periodista Rodolfo Barili hizo un inesperado anuncio sobre el programa Telefe Noticias luego de 17 años y se trató de la salida de Pilar Smith, su compañera. La emoción se hizo parte del estudio y ya se confirmó dónde continuará su carrera.
El periodista le dedicó unas emotivas palabras y recordó "todo lo que hemos vivido” en el noticiero de Telefe.
“Antes de irnos hoy, queremos contarte algo. ¿17 años? Es una vida. Hoy es el último día de Pili en el noticiero de Telefe. Ha sido un placer este viaje, querida amiga”, contó el periodista Barili.
“Quiero agradecer a todos, es una gran familia. Estoy muy feliz. Los voy a extrañar un montón. Para mí, sos un amigo entrañable. Todo lo que hemos vivido”, agregó.
Finalmente, Pilar contó: “Fue difícil tomar esta decisión, pero son ciclos y a uno a veces le cuesta. Me costó, pero la tomé. Me la juego. Los quiero y siempre van a estar en mi corazón. Me quedo con todo lo lindo que viví". Ante esto, el periodista Fede Bongiorno contó que continuará su carrera en LAM como panelista.