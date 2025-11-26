IR A
Gran Hermano: Santiago del Moro reveló una nueva fecha de casting abierto para "Generación Dorada"

El conductor del programa compartió información en sus redes sociales sobre la nueva edición que comenzará en los próximos meses. “Es para todos”, explicó.

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.

Redes sociales

El conductor Santiago del Moro confirmó una nueva fecha para un casting abierto para Gran Hermano: Generación Dorada y será para todas las personas que se quieran acercar para preparar la camada de participantes que comenzarán a participar en febrero del 2026.

“Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos, no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”, escribió en su cuenta de Instagram.

A través del posteo explicó: “Tenés que tener 18 años o más y presentarte el martes 16 de diciembre, de 10 a 16, en La Paz 950, Martínez. Prepárate para vivir una experiencia inigualable”.

Del Moro

Ángel de Brito contó también detalles en América TV: "Voy a revelarlo. Va a ingresar a la casa uno, él va a ingresar a la casa y ella va a ser compañera de Laura Ubfal en el panel”. También estarán Thiago Medina y Daniela Celis.

Romina Uhrig se convirtió en la anfitriona de la fiesta más rutilante de la farándula al celebrar los 15 años de su hija Mía, esta viernes. El evento no solo fue de alto presupuesto, sino que sirvió como una suerte de reunión cumbre para los ex participantes de Gran Hermano.

Prácticamente todo el elenco de la edición pasada del reality se dio cita en el festejo. Dijeron presente los finalistas Marcos Ginocchio (el ganador) y Julieta Poggio, además de Daniela Celis, Thiago Medina, Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga. La figura que generó polémica fue Walter "Alfa" Santiago, quien asistió solo.

La sorpresa y el pico de descontrol de la noche llegó de la mano de la música. Romina Uhrig contrató a L-Gante, el referente de la Cumbia 420, quien hizo vibrar la pista de baile y revolucionó a todos los invitados.

