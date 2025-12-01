1 de diciembre de 2025 Inicio
Encontraron a una gendarme muerta en el Río Paraná tras tres días de búsqueda

Se trata de Caren Itatí Ojeda quien fue vista por última vez el jueves pasado después que se arrojara al agua junto con un grupo de amigos, pero no logró regresar a la superficie.

Caren Itatí Ojeda murió tras desaparecer en el río Paraná cuando nadaba con amigos

Luego de tres días de intensa búsqueda, la Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad santafecino confirmaron el hallazgo del cuerpo de la gendarme que había ingresado al Río Paraná y desapareció.

Se trata de Caren Itatí Ojeda, quien el jueves pasado estaba con un grupo de amigos en el parador Isla Verde, ubicado en la isla La Invernada, se metió al agua para nadar, pero no logró regresar a la superficie. De acuerdo a lo que se detalló, el cadáver fue encontrado cerca de la Estación Fluvial de Rosario.

Rápidamente, la situación desencadenó un operativo urgente que se extendió durante varios días. Tras el hallazgo, las autoridades trabajaron en el procedimiento de extracción y confirmación de identidad. Con la recuperación del cuerpo, la Justicia avanza ahora en las pericias forenses para lograr determinar cómo se dio el hecho y esclarecer el caso.

Cómo fue el operativo de búsqueda en el Río Paraná

Prefectura Naval Argentina lideró los rastrillajes desde el momento en que se reportó la desaparición, con apoyo de organismos provinciales y municipales. Los recorridos se llevaron a cabo en diversos sectores del río entre la isla La Invernada y la costa urbana de Rosario.

Además, los equipos especializados realizaban patrullajes para tratar de localizar a la gendarme de 32 años. Cuando civiles que navegaban por la zona divisaron un cuerpo flotando y dieron aviso inmediato. De esta manera, personal de Prefectura constató que se trataba de una mujer y notificó al Ministerio de Seguridad, que puso en marcha el operativo de recuperación e identificación.

La causa quedó ahora bajo investigación judicial: la Justicia analizará imágenes disponibles, declaraciones testimoniales y los resultados de la autopsia para determinar si la muerte fue accidental o si existen elementos que orienten hacia otras hipótesis.

