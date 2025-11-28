Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

El influencer Ian Lucas desmintió que esté saliendo con la modelo Evangelina Anderson, su compañera en MasterChef Celebrity, luego de conocerse un video donde se los ve a los besos.
El youtuber reaccionó a los comentarios sobre el video donde estaría besando a la exmujer del DT Martín Demichelis, quienes se encuentran en las puertas de un divorcio millonario.
El youtuber respondió a Kennys Palacios sobre el supuesto vínculo con la exmujer del exDT de River, Martín Demichelis, en el backstage de las grabaciones del certamen de Telefe.
"Dicen que Ian estaría conociendo una compañera”, empezó el estilista junto al joven y éste respondió entre risas nerviosas: "¿Yo? No me enteré, te dije que no te iba a mentir nunca”.
No conforme con la respuesta, el amigo de Wanda Nara insistió con el tema: "La estás conociendo más íntimamente, porque ya la conoces de acá, en las cocinas". Entonces, Lucas aclaró que "estoy soltero y no estoy saliendo con nadie, segurísimo, cuando esté saliendo con alguien, te lo voy a contar".
La pareja integrada por Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separó tras 18 años de relación y tres hijos en común. Aunque suelen mantener un bajo perfil, en las últimas horas trascendió que ya comenzaron formalmente el divorcio rondaría los 100 millones de dólares.