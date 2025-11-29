IR A
Sorpresa: Ángel de Brito confirmó quién es la periodista de Telefe que se suma a LAM

El conductor del programa de América contó la noticia y adelantó. "Todos los días la vamos a disfrutar acá".

De Brito confirmó que habrá una nueva periodista en el programa.

El conductor Ángel de Brito sorprendió al contar que una periodista de Telefe, quien era panelista del noticiero, pasará a ser parte de LAM en las próximas semanas: es Pilar Smith. La decisión de su salida tras 17 años fue comunicada por Rodolfo Barili y la llegada al nuevo ciclo sorprendió.

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.
“Antes de irnos hoy, queremos contarte algo. ¿17 años? Es una vida. Hoy es el último día de Pili en el noticiero de Telefe. Ha sido un placer este viaje, querida amiga”, contó el periodista Rodolfo Barili.

Finalmente, Pilar Smith contó: “Fue difícil tomar esta decisión, pero son ciclos y a uno a veces le cuesta. Me costó, pero la tomé. Me la juego. Los quiero y siempre van a estar en mi corazón. Me quedo con todo lo lindo que viví".

Ante esto, De Brito contó: "La tenemos arreglada hace un mes y la podemos confirmar. Muchos años intentamos traerla. Todos los días la vamos a disfrutar acá".

La razón por la que no fue presentada antes se debió a que "queríamos esperar su renuncia de Telefe. Fue un retiro voluntario, no la echaron. Sigue en Gossip, es la Susana de NET".

