Tras el temporal, sigue la alerta meteorológica por tormentas en 10 provincias: hasta cuándo llueve en el AMBA El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por precipitaciones para Buenos Aires y otras 10 provincias, que registrarán acumulados de hasta 70 mm. En la Ciudad, será otra jornada inestable.







En la Ciudad se esperan lluvias y chaparrones durante todo el lunes. Pexels

Después de las lluvias del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes nuevas alertas por tormenta para 10 provincias, además de otra por lluvia para la provincia de Buenos Aires, y advirtió que los valores de precipitación acumulada pueden llegar a los 70 mm.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la jornada comienza con lluvias aisladas y una mínima de 17°. Por la tarde, la inestabilidad se mantendrá en forma de chaparrones y la máxima alcanzará los 23°. En horas de la noche estará mayormente nublado, pero ya no habrá precipitaciones.

Las mismas condiciones se registrarán en el este de la provincia de Buenos Aires, incluida parte de la Costa Atlántica, que se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm y no se descarta la presencia de tormentas.

Además, para Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Tucumán, noreste de Santa Fe, norte de Santiago del Estero, este de Salta, este de Jujuy y sudeste de Catamarca rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén acumulados entre 30 y 70 mm.

Las tormentas más intensas se esperan en el centro de Formosa y el noroeste de Chaco, donde el alerta es de nivel naranja: se pronostican ráfagas que pueden superar los 90 km/h, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados que irán de 80 a 100 mm.

Cuáles son las localidades bajo alerta por tormenta Alerta por tormenta 01-12-25 SMN ALERTA NARANJA Formosa: Patiño.

Patiño. Chaco: Maipú, Almirante Brown y General Güemes. ALERTA AMARILLA Misiones: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: toda la provincia menos Monte Caseros.

toda la provincia menos Monte Caseros. Santa Fe: General Obligado, San Javier y Vera.

General Obligado, San Javier y Vera. Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo. Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Bermejo, Matacos y Ramón Lista.

Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Bermejo, Matacos y Ramón Lista. Santiago del Estero: Alberdi, Copo, Moreno, Figueroa, Pellegrini, Guasayán, Jiménez y Río Hondo.

Alberdi, Copo, Moreno, Figueroa, Pellegrini, Guasayán, Jiménez y Río Hondo. Jujuy: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Doctor Manuel Belgrano, Tilcara, zona montañosa de Humahuaca y zona montañosa de Tumbaya.

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Doctor Manuel Belgrano, Tilcara, zona montañosa de Humahuaca y zona montañosa de Tumbaya. Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Rivadavia, General José de San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria.

Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Rivadavia, General José de San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria. Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo.

Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo. Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia Alerta por lluvia 01-12-25 SMN Buenos Aires: Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, este de Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Pila, General Lavalle, La Costa, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Mar Chiquita, General Pueyrredón y General Alvarado.