Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo El programa musical tendrá su esperada definición este lunes y los fanáticos ya se expresaron en redes sociales.







La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia. Telefe

La Voz Argentina terminará este lunes 13 de octubre y Telefe recibió la peor noticia luego de filtrarse quién será el ganador del programa musical, ya que las encuestas en redes sociales evidenciaron que uno de los cuatro finalistas es el amplio favorito a llevarse la competición.

Luego de meses desde que inició el programa, La Voz Argentina llegó a su esperada final, la cual contará con los siguientes participantes: Alan Lez (Lali Espósito), Nicolás Behringer (Luck Ra), Eugenia Rodríguez (Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Soledad Pastorutti). De esta manera, se trata de una definición con misma cantidad de hombres y mujeres, algo que evidenció la paridad en el ciclo musical.

Así, en redes sociales, los fanáticos del show aprovecharon para expresarse con respecto a la definición y fue Nicolás Behringer quien se impuso en todas y cada una de las encuestas. Por eso, todo parece indicar que Luck Ra será el jurado que se llevará la competencia y sería toda una sorpresa al tener en cuenta cómo fue su inicio, cuando no podía conseguir participantes para su equipo.

Nicolás Behringer La Voz Argentina 2025 Nicolás Behringer sería el campeón de La Voz Argentina. Telefe

Es importante recordar que Telefe decidió dividir la final de La Voz Argentina en dos días para que MasterChef Celebrity reciba un buen número de rating. Esta es la razón por la que el programa musical recién tendrá su definición recién el lunes 13 de octubre a las 21:30, con una duración de apenas media hora para que el ciclo culinario comience a las 22:00.