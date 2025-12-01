Combustible, transporte, tarifas y prepagas: todos los aumentos que llegan en las boletas de diciembre

El último mes del año vuelve a golpear el bolsillo con incrementos en gastos cotidianos que sacuden la economía hogareña, mientras la inflación sigue en alza.

Comienza diciembre y el año comienza a despedirse, pero no sin antes implementar un último sacudón para el bolsillo de los argentinos , con nuevos aumentos en varios rubros que impactan en los gastos cotidianos como transporte público, tarifas de luz y gas, combustible y prepagas.

Argentina llega a la Navidad con los juguetes más caros de la región y el Gobierno baja impuestos a la importación

Las facturas de luz y gas llegarán con nuevos incrementos correspondientes a los consumos de noviembre, en un contexto de ajustes sostenidos en los servicios públicos. El Gobierno presentó además el nuevo esquema de subsidios focalizados , que será sometido a consulta pública. El sistema dejará atrás las categorías N1, N2 y N3 y pasará a dividir a los hogares entre quienes tendrán subsidio y quienes no. La implementación está prevista para 2026, en un marco de transición.

En el caso de la electricidad, el ENRE aprobó en noviembre una actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), que se reflejará directamente en las boletas de diciembre. Para los usuarios de Edesur, la suba será del 3,53% respecto de la factura anterior, mientras que para los clientes de Edenor alcanzará el 3,6%.

Por el lado del gas natural, continúa vigente el ajuste del 3,8% aplicado en noviembre, que se trasladará de forma directa a las boletas del último mes del año. Al igual que en la electricidad, el impacto final dependerá del nivel de consumo y de la categoría tarifaria de cada usuario.

En el caso de la medicina privada, las principales empresas del sector resolvieron aplicar un aumento en línea con el dato de inflación de octubre. Con el IPC del INDEC en 2,3%, firmas como Galeno, Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor ajustarán sus valores en ese mismo porcentaje. En tanto, OSDE aplicará 2,1% en el promedio nacional y 2,5% para la Patagonia. La única excepción será Accord Salud, que informó al Gobierno un ajuste del 2,4%, apenas 0,1 puntos por encima del IPC.

Aumento de subte, peajes y boletos de colectivo en el AMBA

El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires el valor será de $658. Esta situación hace que existan tres tarifas distintas entre los colectivos del AMBA, ya que los de jurisdicción nacional subieron a mediados de noviembre y el mínimo cuesta $494,83.

En territorio porteño también aumenta el subte, que se va a $1.206 por viaje.

Nuevos montos de peajes porteños

Los peajes en hora pico para autos saldrán:

$4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo;

$2.042,38 en la Illia;

Las nuevas tarifas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, las tarifas quedan diagramadas de la siguiente manera:

$593,52 para trayectos de 0 a 3 kilómetros

$659,50 entre 3 y 6 km

$710,31 entre 6 y 12 km

$761,15 entre los 12 a 27 km

Las nuevas tarifas de colectivos de la provincia de Buenos Aires

Este lunes, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentaron 14,8%. Las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera:

$658,44 para trayectos de 0 a 3 kilómetros

$733,50 entre 3 y 6 km

$790 entre 6 y 12 km

$846,57 entre los 12 a 27 km

Aumento de combustible

El Gobierno nacional volvió a aplicar una actualización parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), una medida que impactará de manera directa en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país. El aumento comenzará a regir el lunes 1° de diciembre.

La carga impositiva sobre la nafta crecerá $15,56 por litro y se le sumará un extra de $0,95 por el impuesto al dióxido de carbono (IDC). Para el gasoil, el incremento en el gravamen general será de $12,64 por litro, al que en regiones de la Patagonia y en zonas con tratamiento diferencial se sumará una alícuota adicional de $6,84, más otro tributo ambiental de $1,44 por litro.