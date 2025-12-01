Este famoso corredor de Fórmula 1 estaría esperando un hijo con su pareja: quién es Circulan versiones sobre un nuevo capítulo en la vida personal de la pareja. Ninguno de los dos confirmó ni negó las especulaciones. + Seguir en







La pareja suele mantener su vida privada con bajo perfil, pero distintas señales recientes generaron especulación en redes.

Crece la versión de que Fernando Alonso y Melissa Jiménez habrían iniciado la espera de su primer hijo juntos.

Diversas fuentes del mundo del motor impulsaron la versión y remarcaron señales recientes en la vida de la periodista.

La reportera se alejó de las transmisiones de Fórmula 1 y redujo su presencia pública en los últimos meses.

El piloto español expresó en el pasado su deseo de convertirse en padre en un futuro cercano. En el mundo de la Fórmula 1 surgió un fuerte comentario que apunta a que Fernando Alonso y Melissa Jiménez habrían iniciado una nueva etapa como pareja. La información, replicada por cuentas especializadas y por medios internacionales, sostiene que ambos estarían transitando la llegada de un bebé.

La posibilidad llamó la atención porque coincide con versiones previas sobre los planes personales del piloto, quien en distintas entrevistas había mencionado su intención de ser padre. En paralelo, la periodista ya tiene tres hijos de una relación anterior, lo que despierta curiosidad sobre cómo afrontarían la crianza en este nuevo contexto familiar.

Fernando Alonso Redes sociales Qué corredor de Fórmula 1 estaría esperando un hijo Las versiones señalan directamente a Fernando Alonso como el piloto que estaría por convertirse en padre junto a Melissa Jiménez. La noticia se expandió después de que cuentas especializadas y medios como Sky Italia afirmaran que la pareja estaría atravesando un embarazo. La periodista, que ya es madre de tres niños fruto de su vínculo con Marc Bartra, habría reducido su actividad profesional hace unos seis meses, coincidiendo con la supuesta fecha en la que habría iniciado la gestación.

Durante ese mismo período, ella disminuyó su presencia en redes sociales y, en sus últimas apariciones públicas, lució prendas holgadas que algunos interpretaron como una señal más del posible embarazo. A esto se suma que el piloto expresó en 2024 su deseo de ser padre en un plazo no muy lejano, algo que se vincula con los rumores actuales.

Fernando Alonso DAZN Otro elemento que alimentó la teoría es la posibilidad de que el piloto esté evaluando retirarse en uno o dos años, lo que le permitiría disponer de más tiempo para dedicarse a la crianza en caso de que la noticia se confirme. Pese a eso, ninguno de los dos protagonistas habló públicamente del tema. Pese a la exposición mediática que ambos tienen, la pareja siempre intentó mantener su vínculo en un plano discreto desde que fueron vistos juntos por primera vez en Mónaco, momento en el que comenzaron las especulaciones sobre su relación. Las nuevas versiones solo reforzaron la idea de que habrían decidido ampliar la familia, aunque por ahora todo se sostiene en comentarios del entorno.