Series y películas que llegan a Netflix en diciembre 2025: son muy esperadas

Una mirada a los títulos más destacados del mes en la plataforma de streaming, entre ficciones, cine original y producciones documentales que cierran el año con gran expectativa.

Estrenos de Netflix que destacan entre nuevas series y películas del mes.

El último mes del año llega con un catálogo reforzado por parte de Netflix, que incorpora producciones pensadas para consolidarse durante el receso de fin de año. Las novedades abarcan propuestas de fantasía, dramas de gran escala y proyectos que expanden universos ya instalados, configurando una agenda que busca sostener la conversación cultural en plena temporada de fiestas.

Tom Hanks se destaca en una nueva película de Netflix. 
Está en Netflix y sorprende con su trama: un hombre mayor que planea su muerte

El foco está puesto en contenidos originales, tanto en series como en películas, con historias que combinan carga emocional, escenografías ambiciosas y regresos muy esperados. Estas incorporaciones acompañan un período del calendario en el que suele incrementarse el consumo de ficción, impulsando títulos orientados a públicos diversos.

Junto a estas narrativas, también destacan producciones basadas en hechos reales y perfiles biográficos, un recurso cada vez más frecuente dentro de la plataforma para enriquecer la oferta de alto impacto. La convivencia entre ficción, cine y documental traza un cierre heterogéneo que sostiene el interés hasta la llegada del 2026.

EMILY EN PARIS-
Las novedades incluyen series emblemáticas y películas de renombre, como la esperada quinta temporada de Emily in Paris.

Las series y películas que se vienen en Netflix en diciembre 2025

Entre las ficciones que destacan aparece Emily in París – Temporada 5, con estreno previsto para el 18 de diciembre. La historia retoma el recorrido de su protagonista por la capital francesa en un contexto atravesado por desafíos laborales, vínculos personales y eventos de alto perfil que reconfiguran su cotidianidad. La serie vuelve a posicionarse como una de las apuestas centrales del mes.

Dentro del cine disponible, dos producciones aterrizan directamente en la plataforma. Revenant: El Renacido, desde el 1 de diciembre, se sitúa en los años 1820 y sigue la lucha de un cazador decidido a sobrevivir tras haber sido abandonado a su suerte en la región del Misuri. Un día después, el 2 de diciembre, llega Elvis, una biografía centrada en la figura del legendario “rey del rock and roll”, que recorre momentos clave de su trayectoria artística.

La oferta se completa con documentales que buscan aportar reflexión y exposición mediática. Simon Cowell: el próximo acto, con estreno el 10 de diciembre, retrata el desafío del reconocido productor al intentar conformar una nueva banda de chicos. Hacia el 26 de diciembre se incorpora Cover-Up: un periodista en las trincheras, que recorre la labor investigativa del reportero Seymour Hersh y su participación en casos emblemáticos.

leojpg.jpg
Netflix suma Revenant: El Renacido a su catálogo, con la historia del cazador que sobrevibe en 1820 tras ser abandonado en la región del Misuri.

Con estas producciones, diciembre se configura como un mes capaz de atraer a públicos diversos, desde seguidores de dramas, amantes de la fantasía o interesados en retratos basados en hechos reales.

