"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli El productor televisivo analizó con preocupación la actualidad del conductor, a pesar de que no estuvieron en contacto este último tiempo.







El productor analizó el duro revés que vive el conductor tras el escándalo económico y familiar. Redes Sociales

El reconocido productor de televisión Gustavo Yankelevich opinó sobre la crisis que atraviesa el conductor Marcelo Tinelli y que aunque "se levantó de algunas" situaciones complicadas, esta vez es distinto por la interna familiar. "Ésta es un poco más densa".

"Tengo confianza que él se va a volver a levantar", aseguró el exmarido de Cris Morena aunque reconoció que no está en contacto con el periodista, luego del escándalo con las amenazas de muerte a su hija, Juanita, y el levantamiento de su programa de streaming.

"Hace tiempo que yo venía escuchando que él estaba teniendo problemas con su compañía, pero no que personalmente también... Es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante", declaró en Punta del Este.

Embed ADELANTO: GUSTAVO YANKELEVICH HABLÓ EN EXCLUSIVA



"Estoy seguro de que Marcelo Tinelli va a arreglar sus cosas para salir adelante"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/JKgkEeoRp6 — América TV (@AmericaTV) November 25, 2025 El empresario dio una nota al periodista Gustavo Descalzi, desde Uruguay, para el programa A la tarde, en América, con la conducción de Karina Mazzoco. "Este es un apoyo muy importante... me parece que Tinelli lo va a agradecer. Y es un hombre que le dio la gran oportunidad cuando se bajó Luteral ( Gustavo) y empezó con Videomatch", analizó el panelista Luis Bremer.

Embed Marcelo Tinelli reapareció en su instagram y agradeció a todos por el apoyo que le brindan a él y a su familia pic.twitter.com/C7KP7XNyOv — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) November 25, 2025 Qué dijo Marcelo Tinelli en su reaparición pública Tinelli reapareció públicamente en redes sociales, en historias de Instagram, después de su salida abrupta del programa de streaming Estamos de paso y agradeció el apoyo de sus seguidores y parte del medio por el momento delicado que atraviesa. "Aprovecho también para decirle gracias a todos lo que han apoyado, han apoyado a mi familia en todo este momento. Gracias de corazón", empezó.