"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli

El reconocido productor de televisión Gustavo Yankelevich opinó sobre la crisis que atraviesa el conductor Marcelo Tinelli y que aunque "se levantó de algunas" situaciones complicadas, esta vez es distinto por la interna familiar. "Ésta es un poco más densa".
"Tengo confianza que él se va a volver a levantar", aseguró el exmarido de Cris Morena aunque reconoció que no está en contacto con el periodista, luego del escándalo con las amenazas de muerte a su hija, Juanita, y el levantamiento de su programa de streaming.
"Hace tiempo que yo venía escuchando que él estaba teniendo problemas con su compañía, pero no que personalmente también... Es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante", declaró en Punta del Este.
El empresario dio una nota al periodista Gustavo Descalzi, desde Uruguay, para el programa A la tarde, en América, con la conducción de Karina Mazzoco. "Este es un apoyo muy importante... me parece que Tinelli lo va a agradecer. Y es un hombre que le dio la gran oportunidad cuando se bajó Luteral ( Gustavo) y empezó con Videomatch", analizó el panelista Luis Bremer.
Qué dijo Marcelo Tinelli en su reaparición pública
Tinelli reapareció públicamente en redes sociales, en historias de Instagram, después de su salida abrupta del programa de streaming Estamos de paso y agradeció el apoyo de sus seguidores y parte del medio por el momento delicado que atraviesa. "Aprovecho también para decirle gracias a todos lo que han apoyado, han apoyado a mi familia en todo este momento. Gracias de corazón", empezó.
Agregó: "No saben el amor impresionante, no entra en mi corazón", aseguró el conducto y aseguró: "Es impresionante. Increíble. Muchas gracias. Lo sentimos todos. Lo siento todo el tiempo en cada mensaje que leo aunque por ahí no llego a contestar todos. Gracias, los amo con toda mi alma. Gracias por todo ese amor que han tenido conmigo y con mi familia durante tantos años", cerró Tinelli.