IR A
IR A

"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli

El productor televisivo analizó con preocupación la actualidad del conductor, a pesar de que no estuvieron en contacto este último tiempo.

El productor analizó el duro revés que vive el conductor tras el escándalo económico y familiar.

El productor analizó el duro revés que vive el conductor tras el escándalo económico y familiar.

Redes Sociales

El reconocido productor de televisión Gustavo Yankelevich opinó sobre la crisis que atraviesa el conductor Marcelo Tinelli y que aunque "se levantó de algunas" situaciones complicadas, esta vez es distinto por la interna familiar. "Ésta es un poco más densa".

La salud del actor empeoró desde que fuera diagnosticado con afasia y demencia hace tres años.
Te puede interesar:

La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera

"Tengo confianza que él se va a volver a levantar", aseguró el exmarido de Cris Morena aunque reconoció que no está en contacto con el periodista, luego del escándalo con las amenazas de muerte a su hija, Juanita, y el levantamiento de su programa de streaming.

"Hace tiempo que yo venía escuchando que él estaba teniendo problemas con su compañía, pero no que personalmente también... Es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante", declaró en Punta del Este.

Embed

El empresario dio una nota al periodista Gustavo Descalzi, desde Uruguay, para el programa A la tarde, en América, con la conducción de Karina Mazzoco. "Este es un apoyo muy importante... me parece que Tinelli lo va a agradecer. Y es un hombre que le dio la gran oportunidad cuando se bajó Luteral ( Gustavo) y empezó con Videomatch", analizó el panelista Luis Bremer.

Embed

Qué dijo Marcelo Tinelli en su reaparición pública

Tinelli reapareció públicamente en redes sociales, en historias de Instagram, después de su salida abrupta del programa de streaming Estamos de paso y agradeció el apoyo de sus seguidores y parte del medio por el momento delicado que atraviesa. "Aprovecho también para decirle gracias a todos lo que han apoyado, han apoyado a mi familia en todo este momento. Gracias de corazón", empezó.

Agregó: "No saben el amor impresionante, no entra en mi corazón", aseguró el conducto y aseguró: "Es impresionante. Increíble. Muchas gracias. Lo sentimos todos. Lo siento todo el tiempo en cada mensaje que leo aunque por ahí no llego a contestar todos. Gracias, los amo con toda mi alma. Gracias por todo ese amor que han tenido conmigo y con mi familia durante tantos años", cerró Tinelli.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Hace 28 minutos
Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Hace 32 minutos
La empresa chilena LATAM es una de las aeronáuticas que podría perder los derechos de operar en Venezuela.

Venezuela amenazó con retirarles derechos a las compañías aeronáuticas si no vuelven a operar en el país

Hace 33 minutos
El próximo secretario general asumirá sus funciones el 1 de enero de 2027.

Con un argentino entre los candidatos, la ONU inició el proceso de selección de su próximo secretario general

Hace 47 minutos
Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

Hace 1 hora