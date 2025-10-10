Una famosa sufrió quemaduras en el cuerpo en una prueba de MasterChef Celebrity en Telefe

Una famosa participante del reality MasterChef Celebrity reveló que sufrió un grave accident e en las grabaciones, antes del estreno de este lunes 13 de Octubre.

El certamen de cocina de Telefe que conduce Wanda Nara tiene entre las convocadas a la bailarina Marixa Balli, entre otras figuras, que serán evaluadas por los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

“Me hice un golpe en el brazo cuando fui al mercado. También me quemé el cuello y el codo . Me quemé el cuello porque yo meto el cuerpo en todos lados. Me quemé el codo porque lo metí al horno”, fue parte del relato de la panelista de LAM.

Agregó: “Yo me metí adentro del horno, en la batidora... hago cosas... No controlo el cuerpo, se me va solo el cuerpo”. A pesar del accidente, Marixa Balli aseguró estar disfrutando de la experiencia: “Estoy muy feliz. Me divierto mucho. Es muy linda la experiencia”.

Con su estilo histriónico, Balli habló con el cronista de Intrusos, Alejandro Guatti, que le dijo que había trascendido un rumor sobre que sería la primera eliminada del ciclo: “Yo siento que están deseando que me vaya para el ort... y la verdad es que eso me divierte”, subrayó.

¿Cómo se hizo famosa Marixa Balli?

Marixa Balli es bailarina y comenzó su carrera en los años 90 como como la "chica del verano", luego trabajó en teatro de revista y participó en programas de televisión como Bailando por un sueño y Patinando por un Sueño. Una de sus facetas más conocidas fue la de cantante, con su reconocido tema La Cachaca. A su vez, se convirtió en empresaria en el rubro de la indumentaria con locales en la feria La Salada en Lomas de Zamora, y en el barrio de Flores, donde atiende ella misma.