1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aumentan el colectivo, el subte y peajes en CABA y Buenos Aires: cuánto salen los nuevos boletos

El ajuste corre a partir de este lunes. Dentro de la Ciudad, será del 2% más el índice de inflación de octubre, lo que resultará en un 4,3% total. En la provincia será aún mayor: hay una suba adicional del 10% que estaba programada para diciembre.

Por

El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad se va a $593,52

Un nuevo aumento comienza a aplicar para transporte público y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de este lunes 1° de diciembre, con una suba del 4,3% para Ciudad y de un 10% adicional para provincia de Buenos Aires.

Reabrirá una estación de subte clave.
Te puede interesar:

Reabre una estación de subte clave después de obras de remodelación

Entre los argumentos de la actualización de tarifas, el Ejecutivo porteño también sostiene que se viene llevando a cabo una "modernización en las más de 1.600 unidades", que incluye incorporación de validadores multipago, la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Nuevo aumento en peajes: las tarifas que regirán en el AMBA

Los peajes en hora pico para autos saldrán:

  • $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo;
  • $2.042,38 en la Illia;

Aumento de subte y boletos de colectivo en el AMBA

El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires el valor será de $658. Esta situación hace que existan tres tarifas distintas entre los colectivos del AMBA, ya que los de jurisdicción nacional subieron a mediados de noviembre y el mínimo cuesta $494,83.

En territorio porteño también aumenta el subte, que se va a $1.206 por viaje.

Las nuevas tarifas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, las tarifas quedan diagramadas de la siguiente manera:

  • $593,52 para trayectos de 0 a 3 kilómetros
  • $659,50 entre 3 y 6 km
  • $710,31 entre 6 y 12 km
  • $761,15 entre los 12 a 27 km

Las nuevas tarifas de colectivos de la provincia de Buenos Aires

Este lunes, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentaron 14,8%. Las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera:

  • $658,44 para trayectos de 0 a 3 kilómetros
  • $733,50 entre 3 y 6 km
  • $790 entre 6 y 12 km
  • $846,57 entre los 12 a 27 km
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los ferrocarriles argentinos, a mitad de camino entre la inversión por la emergencia y el afán privatizador.

Advierten sobre la "preprivatización" de los ferrocarriles: "El Estado invierte para reparar lo que luego será entregado"

Cuatro líneas de colectivos realizan un paro.

Se levantó el sorpresivo paro de cuatro líneas de colectivos en el AMBA

play

Los trabajadores de la línea 60 realizan una protesta salarial y piden una recomposición

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el bono de $70.000 en diciembre.

ANSES confirmó el bono para jubilados en diciembre: cómo quedan los haberes

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  

Esta es la promoción de cuotas sin interés para viajar que tiene Cuenta DNI en diciembre 2025

Anses explicó quiénes cobran $106.904 por única vez en diciembre.

ANSES deposita $106.904 por única vez: quiénes acceder en diciembre 2025

Rating Cero

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
play

Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
play

Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

últimas noticias

La respuesta al VIH debe contar con el presupuesto adecuado y la gestión del Estado. 

"Milei nos sube la carga viral", las organizaciones reclaman acciones inmediatas al Gobierno

Hace 8 minutos
El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Hace 14 minutos
Informe y reclamos de parte de organizaciones contra el Gobierno por la reducción del Presupuesto 2026.

La Fundación Huésped denuncia recortes en las partidas para dar respuesta al VIH

Hace 14 minutos
La explosión de un auto en el garage propagó las llamas con mayor intensidad en la vivienda de Lanús Oeste.

Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y un hombre fue internado con el 90% del cuerpo quemado

Hace 21 minutos
Julián Álvarez impacta con sus looks fuera de la cancha.

De la cancha a la comodidad: Julián Álvarez mostró un look casual y relajado en sus redes

Hace 24 minutos