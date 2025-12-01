Aumentan el colectivo, el subte y peajes en CABA y Buenos Aires: cuánto salen los nuevos boletos

Un nuevo aumento comienza a aplicar para transporte público y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de este lunes 1° de diciembre, con una suba del 4,3% para Ciudad y de un 10% adicional para provincia de Buenos Aires.
El ajuste corre a partir de este lunes. Dentro de la Ciudad, será del 2% más el índice de inflación de octubre, lo que resultará en un 4,3% total. En la provincia será aún mayor: hay una suba adicional del 10% que estaba programada para diciembre.
Entre los argumentos de la actualización de tarifas, el Ejecutivo porteño también sostiene que se viene llevando a cabo una "modernización en las más de 1.600 unidades", que incluye incorporación de validadores multipago, la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.
Los peajes en hora pico para autos saldrán:
El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires el valor será de $658. Esta situación hace que existan tres tarifas distintas entre los colectivos del AMBA, ya que los de jurisdicción nacional subieron a mediados de noviembre y el mínimo cuesta $494,83.
En territorio porteño también aumenta el subte, que se va a $1.206 por viaje.
En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, las tarifas quedan diagramadas de la siguiente manera:
Este lunes, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentaron 14,8%. Las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera: