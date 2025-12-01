Aumentan el colectivo, el subte y peajes en CABA y Buenos Aires: cuánto salen los nuevos boletos El ajuste corre a partir de este lunes. Dentro de la Ciudad, será del 2% más el índice de inflación de octubre, lo que resultará en un 4,3% total. En la provincia será aún mayor: hay una suba adicional del 10% que estaba programada para diciembre. Por + Seguir en







El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad se va a $593,52

Un nuevo aumento comienza a aplicar para transporte público y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de este lunes 1° de diciembre, con una suba del 4,3% para Ciudad y de un 10% adicional para provincia de Buenos Aires.

Entre los argumentos de la actualización de tarifas, el Ejecutivo porteño también sostiene que se viene llevando a cabo una "modernización en las más de 1.600 unidades", que incluye incorporación de validadores multipago, la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Nuevo aumento en peajes: las tarifas que regirán en el AMBA Los peajes en hora pico para autos saldrán:

$4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo;

$2.042,38 en la Illia; Aumento de subte y boletos de colectivo en el AMBA El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires el valor será de $658. Esta situación hace que existan tres tarifas distintas entre los colectivos del AMBA, ya que los de jurisdicción nacional subieron a mediados de noviembre y el mínimo cuesta $494,83.

En territorio porteño también aumenta el subte, que se va a $1.206 por viaje.

Las nuevas tarifas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, las tarifas quedan diagramadas de la siguiente manera: $593,52 para trayectos de 0 a 3 kilómetros

$659,50 entre 3 y 6 km

$710,31 entre 6 y 12 km

$761,15 entre los 12 a 27 km Las nuevas tarifas de colectivos de la provincia de Buenos Aires Este lunes, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentaron 14,8%. Las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera: $658,44 para trayectos de 0 a 3 kilómetros

$733,50 entre 3 y 6 km

$790 entre 6 y 12 km

$846,57 entre los 12 a 27 km