Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

El conductor de Minuto Uno ganó el Martín Fierro de Cable 2025 a la mejor labor periodística masculina y recordó los años de persecución del gobierno de Mauricio Macri a C5N.

Gustavo Sylvestre, uno de los premiados de la noche.

El conductor de C5N Gustavo Sylvestre se quedó con el Martín Fierro de Cable 2025 a la mejor labor periodística masculina. En su discurso, el periodista recordó los años de persecución del gobierno de Mauricio Macri al canal del Grupo Indalo.

"Hemos transitado años duros con el gobierno macrista que intentó cerrar C5N y acá estamos. Seguimos estando. Porque no habrá ningún gobierno, por más odio que les tenga a los periodistas, que pueda cerrar o callar voces", advirtió con fervor el conductor de Minuto Uno.

"Acá estamos estando y seguiremos estando. Y vamos a seguir marcando todos los errores y todas las cuestiones que hagan mal a la gente y a la sociedad", agregó.

Sylvestre agradeció a APTRA y "a mis compañeros de C5N, que batallamos todos los días, no solo por un país mejor sino también por una sociedad mejor". También a Lisandro López, CEO de C5N, y a Cristóbal López, director del Grupo Indalo, "porque por más persecución, cárcel injusta que le han metido, absuelto por la Justicia, sigue creyendo y seguimos creyendo en este país, en medio independientes".

"No nos importa la pauta, nos importa, con verdad, seguir adelante con la realidad que mostramos día a día en la pantalla de C5N", concluyó el conductor de Minuto Uno.

