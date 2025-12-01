Lamine Yamal se cansó con las comparaciones con Messi y no aguantó más: "No quiero..." El delantero de Barcelona fue entrevistado en el histórico programa 60 minutos de la televisión norteamericana. De igual modo, reconoció que le tiene respeto al argentino. “Y si nos encontramos algún día en algún campo de fútbol pues habrá ese respeto mutuo”, sentenció. Por + Seguir en







"No quiero ser Messi, quiero seguir mi camino", aseguró Lamine Yamal

En la actualidad, Lamine Yamal es considerados como uno de los mejores de la actualidad, y al ser referente de Barcelona, es inevitable la comparación con Lionel Messi, quien dejó una gran leyenda en el conjunto culé. Tras años de comparativas, el español se mostró contundente y respondió al respecto.

Con la reciente presencia del argentino por las renovaciones del Camp Nou quedó demostrado que los hinchas aún siguen esperando por el regreso del rosarino y por qué no ver jugar juntos a las dos estrellas que surgieron de la cantera del club.

Frente a las comparativas, el joven delantero aseguró que respeta al campeón del mundo como el mejor de la historia y reconoce la admiración que siente por su trayectoria, aunque se distancia de cualquier imitación y su principal objetivo es hacer su propio camino, alejado de las sombras de La Pulga.

“Yo le respeto por lo que ha sido, por lo que es para el fútbol. Y si nos encontramos algún día en algún campo de fútbol pues habrá ese respeto mutuo. Él para mí es el mejor de la historia, y él también sabe que soy un buen jugador”, lanzó elogios, pero fue contundente: “Los dos también sabemos que yo no quiero ser Messi y Messi sabe que yo no quiero ser él”.

En esa línea aseguró que “quiero seguir mi camino y ya está”. “No tengo intención de jugar como él ni de llevar el 10 que llevaba Messi, ni nada de eso”, sostuvo durante una entrevista para el histórico programa 60 Minutes de CBS.

Embed Barcelona soccer star Lamine Yamal is most closely associated with Barcelona icon Lionel Messi. Messi played for Barça from 2004 to 2021 and won eight Ballons d’Or, the award for the best soccer player of the season. https://t.co/UyWEYmWWLR pic.twitter.com/J6Fpd6Huh9 — 60 Minutes (@60Minutes) December 1, 2025 Cuándo podrían enfrentarse Lionel Messi y Lamine Yamal en un campo de juego La dirigencia de Barcelona ya dejó en claro que no ven posible un inmediato regreso de Lionel Messi a Barcelona, pero por cuestiones deportivas, el argentino podría compartir el mismo campo de juego con Lamine Yamal. ¿Cómo puede ser? Es que la Selección argentina con la de España podrían cruzarse en marzo del año próximo para disputar el partido de la Finalissima, en el que enfrenta al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa para definir al mejor equipo del mundo.