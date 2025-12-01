1 de diciembre de 2025 Inicio
Cuál es la clave para la longevidad si querés sumar masa muscular según un experto

Un especialista describe cómo un entrenamiento preciso mejora la salud con el paso del tiempo. También explica qué hábitos potencian el desarrollo muscular sin aumentar grasa.

Cuando el músculo se debilita

Cuando el músculo se debilita, suele disminuir la actividad física, lo que intensifica aún más el deterioro.

  • Un especialista en longevidad destaca que la fuerza muscular es clave para un envejecimiento saludable.
  • Explica que un movimiento controlado durante cada repetición potencia el desarrollo muscular.
  • Señala que la tensión mecánica, la ingesta adecuada de proteínas y un leve excedente energético favorecen el crecimiento.
  • Resume cinco pautas esenciales para fortalecer el cuerpo y mejorar la calidad de vida con el paso del tiempo.

La importancia de desarrollar masa muscular tiene un impactoi que va más allá del estético, ya que mantiene un sistema muscular fuerte que influye en la salud general, la independencia y el bienestar a medida que pasan los años. Por eso, cada vez más especialistas coinciden en que trabajar la fuerza es una herramienta decisiva para enfrentar el deterioro físico y mental.

Un buen nivel de masa muscular también refleja cómo está la reserva proteica del organismo y permite detectar diversas afecciones vinculadas al desgaste, la desnutrición o la pérdida acelerada de tejido. Cuando el músculo se debilita, suele disminuir la actividad física, lo que intensifica aún más el deterioro.

En este marco, distintas líneas de investigación respaldan la idea de que una estrategia de entrenamiento bien ejecutada, sumada a una alimentación adecuada y buen descanso, puede marcar una diferencia importante en la manera de transitar la longevidad.

Cómo mejorar la masa muscular para la longevidad según un experto

El médico Sebastián La Rosa, reconocido por su enfoque en bienestar y envejecimiento saludable, explica en sus redes sociales que la clave para incrementar masa muscular no se encuentra únicamente en mover cargas más pesadas, sino en realizar cada repetición con técnica precisa. Asegura que cuando solo se busca levantar rápido, se trabaja una fracción del recorrido, desaprovechando el potencial del ejercicio.

Detalla que cada repetición tiene tres momentos. Estos son el ascenso del peso (fase concéntrica), la pausa sin movimiento (isométrica) y el descenso controlado (excéntrica). Para optimizar el estímulo recomienda el “entrenamiento super lento”, que consiste en elevar la carga durante cinco segundos y descenderla en otros cinco, logrando un tiempo bajo tensión mucho mayor.

El especialista remarca que el músculo responde a la tensión mecánica acumulada, no únicamente al peso utilizado. Por eso recomienda acompañar el entrenamiento con un leve excedente energético cercano a las 300 calorías diarias y niveles adecuados de proteína, lo que hace posible que sea más fácil el crecimiento sin aumentar grasa. Según indica, la precisión en la alimentación y en la técnica acelera los resultados.

Los especialistas aconsejan realizar ejercicios simples, accesibles y adaptados a cada etapa de la vida para fortalecer tanto la salud mental como la física.

Los especialistas aconsejan realizar ejercicios simples, accesibles y adaptados a cada etapa de la vida para fortalecer tanto la salud mental como la física.

Entre sus recomendaciones, también resume cinco hábitos con impacto directo en quienes buscan fortalecerse: priorizar ejercicios funcionales y multiarticulares que involucren grandes grupos musculares, realizar los movimientos con lentitud para incrementar el esfuerzo, utilizar cargas altas con pocas repeticiones antes del fallo, seguir un plan alimentario con suficiente proteína y un superávit moderado y dormir entre siete y nueve horas, gestionando el estrés para evitar el efecto del cortisol sobre el tejido muscular.

Investigaciones recientes avalan estos principios, por lo que las personas que conservan buena masa muscular en etapas medias y avanzadas de la vida muestran menor riesgo de mortalidad, una mejor salud ósea y menos caídas, además de beneficios emocionales como reducción de ansiedad y depresión.

