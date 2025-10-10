Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

El conductor de La Voz Argentina 2025, Nico Occhiato, tendrá sus últimos días al aire en Telefe porque se termina el ciclo musical para dar comienzo a MasterChef Argentina con la conducción de Wanda Nara. Ahora bien, ¿qué pasará con el futuro del oriundo de Villa Luzuriaga?
“En Telefe solo soy un conductor, acabamos de hacer un formato que está por terminar y que nos fue bárbaro. Estoy hablando para ver qué más podemos seguir haciendo y con muchas ganas, pero no más que eso”, indicó en Desayuno Americano en América.
Y agregó: "Estoy en un proceso de adquisición de Telefe y estamos muy bien ubicados, estamos terminando. Estamos muy bien, estamos empezando a cerrar una operación, creo que estamos muy bien ubicados, pero es un proceso que empezó hace unos días y hay que terminarlo".
Respecto a su estadía en el canal, contó: “Me encanta laburar en Telefe, fue una buena experiencia y fue ganancia por todos lados. Así que estoy re contento con la experiencia y con todos los que estaban ahí”.
En cuanto a la presencia de Grego Rossello y Nati Jota en el react de MasterChef, aseguró que no saldrá por su canal: “La alianza con Luzu fue solo por La Voz. Insisto: si se da otro proyecto que me entusiasme y me genere un desafío, como La Voz, mi condición siempre es desembarcar con Luzu y generar esta sinergia, que creo que fue un éxito”.