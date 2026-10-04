Sofía Jujuy Jiménez se emocionó al llegar a la Basílica de Luján, tras un deseo que tuvo que esperar dos años La modelo mostró en redes tramos del camino que recorrió junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea, y explicó el significado de la experiencia. Al finalizar, agradeció a su pareja por haberla acompañado hasta el santuario y compartió imágenes del recorrido. Agregar C5N en









Sofía Jujuy Jiménez con su novio en la basílica de Luján. Instagram: /sofijuok

Durante la 52° Peregrinación a Luján, la influencer Sofía "Jujuy" Jiménez recorrió por primera vez el camino hacia el santuario bonaerense y llegó junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, su pareja, para concretar una experiencia que esperaba desde hacía dos años y que terminó con una fuerte emoción personal.

Las postales que publicó permitieron seguir distintos tramos del trayecto hasta el templo. En una de las imágenes apareció junto a Gustavo, mientras que otras mostraron objetos religiosos adquiridos durante la caminata, como pulseras rojas y dijes de San Benito, además de escenas dentro del santuario durante el recorrido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de s (@sofijuok) Al alcanzar la Basílica, la influencer compartió fotografías con su pareja y registros de la misa, en una jornada que describió desde el agradecimiento por haber concretado una inquietud que llevaba dos años dentro de sus pensamientos y que finalmente pudo vivir de manera especialmente significativa para ella.

En redes sociales, Jujuy también dejó una dedicatoria para Gustavo Qüerio Hormaechea después de completar el recorrido. "¡Lo logramos! Gracias por acompañarme mi amor", escribió junto a las imágenes, antes de explicar el sentido que tenía para ella haber llegado hasta el santuario en esta ocasión tan especial.

Pampita volvió a caminar a Luján bajo la lluvia: qué mostró en redes La conductora Carolina "Pampita" Ardohain volvió a participar de la tradicional caminata tras no hacerlo durante 2025 y afrontó el recorrido de 60 kilómetros junto a un grupo de amigas, mientras miles de fieles avanzaban hacia la Basílica durante una jornada marcada por la lluvia y las bajas temperaturas.