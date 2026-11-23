Se trata del comercio en el que se produjo una detonación durante la celebración por el aniversario de la ciudad. El lugar sufrió daños materiales y las autoridades desplegaron un amplio operativo.

El local de comidas en el que se registró una explosión durante la celebración del 154° aniversario de Ezpeleta sufrió graves destrozos, mientras que al menos siete personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por un grupo de médicos. Entre los afectados se encuentra un hombre con quemaduras en el 50% de su cuerpo.

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El episodio ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones del cruce de las calles Centenario y Bogotá, cuando transcurría un espectáculo musical y de repente se escuchó una detonación. Rápidamente se dio aviso a los bomberos que arribaron minutos después.

En los videos que comenzaron a circular en las redes sociales, se escucha al locutor del evento pedir la evacuación del predio al detectar una gran llamarada en el fondo del lugar. “Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor vamos evacuando de a poquito. Perdón Los Leales, pero estamos viendo una llamarada muy grande en un local”, se escucha pedir al hombre.

En tanto, en diferentes fotos se observa los daños materiales en el comercio y el amplio operativo desplegado por las autoridades. En las primeras horas de este lunes se llevaron a cabo las pericias correspondientes para tratar de determinar cuáles fueron las causas de la explosión.

"Hay siete personas heridas, una de ellas de gravedad porque tiene el 50% de su cuerpo quemado. Se trata de un hombre que aparentemente estaba manipulando la manguera de una garrafa y por lo tanto, en un momento dado, hubo una fuga de gas y de allí, entonces, la explosión" , señaló el periodista Claudio Cardozo en el móvil de Mañanas Argentinas , por C5N.

El local de comidas sufrió daños materiales. NA/Daniel Vides

Explosión en Ezpeleta: quiénes son los heridos

Luego que se desatara la explosión, se les solicitó a las personas que se encontraban en el lugar que evacuaran la zona y, hasta el momento, se reportaron siete personas heridas.

En el detalle, un hombre de 32 años fue quien presentó las lesiones más graves al sufrir quemaduras en aproximadamente la mitad de su cuerpo, en el torso, los brazos y parte del rostro, por lo que fue trasladado por una ambulancia del SAME hasta el Hospital de Quilmes.

En tanto, al mismo centro de salud fue trasladada una joven de 19 años, con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho, mientras que su hermano también debió ser asistido por diversas heridas.

Otra joven, de 22 años, sufrió cortes en el cuero cabelludo y astillas de vidrio en la zona ocular, luego de que estalló una vidriera; una niña de 11 años también tuvo una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada a un hospital por sus padres y las otras dos personas heridas son mujeres que no presentaban lesiones de gravedad y una de ellas recibió atención médica en el lugar. En tanto, otra mujer fue atendida en el lugar por un leve zumbido en el oído, aunque en su caso no necesitó traslado.