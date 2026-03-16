La impresionante transformación de Sofía Jujuy Jiménez: pasó a un look "chocolate extremo" La modelo sorprendió con un giro en su estilo capilar tras someterse a un tratamiento de recuperación y adoptar un tono oscuro que marca tendencia. + Seguir en







Sofía Jujuy Jiménez sorprendió con su nuevo look chocolate extremo. Instagram

Sofía Jujuy Jiménez mostró en redes sociales una transformación capilar completa que cambió su imagen y generó repercusión entre sus seguidores.

La modelo dejó atrás el balagaye que llevaba previamente y apostó por un tono chocolate extremo, uno de los colores intensos que marcan tendencia.

Antes de realizar el cambio, se sometió a un tratamiento capilar para recuperar la vitalidad del cabello, afectado por la exposición al mar.

El resultado final, con cabello más corto, ondas suaves y color oscuro uniforme, se volvió viral y se sumó a las tendencias actuales de moda capilar. La modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez volvió a captar la atención en redes sociales tras mostrar una impactante transformación capilar que modificó por completo su imagen. La jujeña decidió dejar atrás el balagaye que había llevado durante los últimos meses y apostar por un tono chocolate extremo, una elección estética intensa que redefinió su estilo.

El cambio fue compartido a través de un video en el que se observa el paso a paso de la renovación, desde su llegada al salón de peluquería hasta el resultado final. En las imágenes se aprecia cómo el proceso culmina con el nuevo color oscuro, uniforme y profundo, que se convirtió en el rasgo central de su flamante look y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La transformación no solo implicó modificar el color, sino también recuperar la salud del cabello. Antes de iniciar el cambio, la modelo realizó un tratamiento para revitalizar la fibra capilar, ya que el pelo había sufrido desgaste tras la exposición al mar. Ese paso previo permitió preparar el cabello para la nueva tonalidad y potenciar el resultado final.

Jujuy Jiménez look pelo oscuro Sofía Jujuy Jiménez mostró en redes sociales el paso a paso de su paso por la peluquería, desde su llegada al salón hasta el resultado final del cambio de look. @sofijuok Así se ve Sofía Jujuy Jiménez con su cambio de look En las primeras imágenes del video compartido en redes sociales se observa que el cabello de Sofía Jujuy Jiménez presentaba signos de desgaste provocados por la sal del mar, que había afectado el efecto del balagaye que llevaba anteriormente. Ese deterioro fue el punto de partida para iniciar una transformación capilar más profunda.

Antes de avanzar con el nuevo estilo, la modelo realizó un tratamiento orientado a recuperar la vitalidad y el brillo del cabello. Este proceso permitió fortalecer la fibra capilar y preparar el pelo para la modificación estética que combinaría corte y color.

El resultado final mostró a Jujuy Jiménez con el cabello más corto y peinado con ondas suaves, acompañado por el nuevo tono chocolate extremo, que se convirtió en el eje de la renovación. El color oscuro y uniforme aporta mayor intensidad a su imagen y se alinea con las tendencias actuales de la moda capilar, que priorizan tonos profundos y definidos. Jujuy Jiménez pelo oscuro look El nuevo estilo de la modelo combina corte y color, con un tono oscuro que se suma a las tendencias actuales de moda capilar. @sofijuok En paralelo a la repercusión que generó su nueva apariencia, la modelo también vivió un momento importante en su vida personal al celebrar su cumpleaños el 23 de enero junto a amigos y familiares. Durante el festejo estuvo acompañada por Gustavo Qüerio Hormaechea, su nueva pareja, en una reunión íntima de la que luego compartió distintas imágenes en sus redes sociales.

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