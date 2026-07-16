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16 de julio de 2026 Inicio

Jujuy Jiménez se quebró en vivo desde Estados Unidos por una noticia familiar: "Lloré sin parar"

La conductora compartió la felicidad de un momento íntimo, mientras recorre las sedes de la Copa del Mundo en Estados Unidos en una casa rodante.

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Jujuy Jiménez está en cubriendo el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Jujuy Jiménez está en cubriendo el Mundial 2026 en Estados Unidos.

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Sofía "Jujuy" Jiménez vivió un momento emocionante en medio de su viaje al Mundial 2026 cuando se enteró de que va a tener un sobrino. Aseguró en vivo que: "Quería estar con mi hermana abrazándola”.

El vecino de Comodoro Rivadavia rezó para que la Selección argentina gane ante Inglaterra.
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Mientras la influencer sigue a la Selección argentina en las distintas sedes del evento en Estados Unidos, compartió la noticia de uno de los momentos más movilizantes de su vida: el nacimiento de su sobrino Beltrán.

"Lloré sin parar", remarcó la mediática en vivo en redes y se hizo viral. La primicia tiene que ver con su primer sobrino e hijo de su hermana Inés.

Jiménez dio detalles del anuncio en el programa Que alguien le avise en el streaming La casa. “Los llamé, me atendieron, los vi y me llenó de energía. Pero después lloraba y veía el video sin parar. En medio de la emoción dije: 'La p... madre, me estoy perdiendo el nacimiento de mi sobrino'”, se reprochó.

Fiel a su estilo directo, la conductora aseguró que lo que más le importa es su familia: "No les voy a mentir, en ese instante dije: 'Me chupa un huevo la Scaloneta, quería estar con mi sobrino, con mi hermana abrazándola'”, confesó entre lágrimas.

Jujuy Jiménez recorre Estados Unidos por el Mundial 2026

Sofía "Jujuy" Jiménez se encuentra viajando por Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026. Recientemente fue el centro de una fuerte polémica viral cuando, tras un gol de Lionel Messi frente a Austria, gritó: "¡Gracias, pá, por hacerme hincha de Argentina!", lo que desató una ola de críticas en redes.

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