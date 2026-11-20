La hija de Ricardo Fort fue sorprendida por otra persona en medio de su alta exposición pública por su ruptura amorosa.

Marta Fort volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmar su separación de Juan Manuel Ramírez . En medio de las repercusiones por la ruptura, la China Ansa , su compañera de MasterChef Celebrity , la sorprendió con una invitación que rápidamente se viralizó.

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La periodista le escribió por privado al enterarse de la noticia y expresó su desconcierto: “Martaaaa. ¿Cómo es eso que te separaste? Lpm no te veo una semana y esto se descontrola” . La conversación fue compartida por la propia Ansa en Instagram.

Pero el mensaje no terminó ahí. La China Ansa invitó a Marta Fort a salir a bailar al Tropitango con una propuesta directa: “Che ¿vamos al Tropitango? Toca el malafaaaaamero. Le hacemos el aguante” .

La hija de Ricardo Fort respondió con entusiasmo y dejó en claro que aceptaba el plan: “Yendo no, llegando” . Además, acompañó su respuesta con varios stickers de su padre, mientras Ansa comentó divertida: “Nuestras charlas a las 8 am” .

La invitación llegó después de que Marta Fort anunciara el miércoles 18 de noviembre el final de su noviazgo con el joven uruguayo. En aquel comunicado, la influencer había lanzado una frase contundente: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros” .

Por qué se separó Marta Fort de su ex

La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, después de cinco meses de relación, provocó un fuerte cruce de declaraciones. El uruguayo negó que el problema fuera la diferencia económica: “Yo jamás en mi vida le dije que me sentía inseguro que ella tuviera más plata”.

En declaraciones difundidas por Puro Show, Ramírez aseguró que uno de los conflictos comenzó cuando Marta le pidió que expresara sus sentimientos. “No me gusta que me presiones a decirte ‘te amo’ cuando capaz que todavía no lo siento”, recordó sobre aquella discusión.

Por su parte, Marta Fort habló en Cortá por Lozano y cuestionó la actitud de su expareja: “Es alguien que está hablando más con los medios que conmigo”. También sostuvo que intentó solucionar los problemas, pero que él no mostró interés en recomponer el vínculo.

Marta Fort y Juan Pablo Ramírez.

Este viernes 20 de noviembre, la influencer publicó un nuevo comunicado y rechazó las versiones sobre sus hábitos personales: “No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca”. Además, reconoció que se equivocó al exponer públicamente cuestiones privadas y le pidió disculpas a Ramírez.

Finalmente, Marta Fort reveló cuál pudo haber sido el verdadero motivo de la ruptura: “Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia”. Así, buscó cerrar la polémica después de que ambos contaran sus versiones.