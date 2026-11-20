WhatsApp prepara un cambio importante que podría generar molestias entre sus usuarios: los grupos podrán tener hasta 1.500 participantes, una ampliación que promete facilitar la comunicación, pero también multiplicar los mensajes y las notificaciones.
La aplicación de Meta aumentará el límite actual de 1.024 a 1.500 integrantes, es decir, 476 personas adicionales por conversación. La novedad llegará progresivamente a Android y iPhone, sin necesidad de crear nuevos grupos.
Aunque la actualización beneficiará a escuelas, empresas y comunidades, también plantea un problema cotidiano: más personas hablando al mismo tiempo, conversaciones interminables y mensajes importantes que pueden perderse entre cientos de respuestas.
Los administradores deberán organizar mejor los avisos y las consultas. La posibilidad de reunir 1.500 usuarios en un mismo chat podría complicar la convivencia digital si no existen reglas claras.
La función todavía no está disponible para todas las cuentas y WhatsApp no confirmó cuándo finalizará su implementación. Mientras tanto, los usuarios podrán utilizar mensajes fijados, filtros y grupos temáticos para reducir el desorden.
WhatsApp tendrá su propio almacenamiento
WhatsApp también prueba una nueva función que permitirá guardar conversaciones, fotos y videos en su propia nube, sin depender exclusivamente de Google Drive. La herramienta ofrecerá 2 GB gratuitos para realizar copias de seguridad.
La novedad está dirigida inicialmente a usuarios de Android, quienes podrán elegir entre el almacenamiento de Google y el nuevo servicio de WhatsApp. La alternativa evitará que esos respaldos consuman espacio de Gmail, Google Fotos y Drive.
Para comprobar su disponibilidad, habrá que ingresar a Ajustes > Chats > Copia de seguridad. El servicio incorporará cifrado de extremo a extremo obligatorio, con protección mediante una clave de acceso o una clave de cifrado de 64 dígitos.
Los 2 GB gratuitos podrían resultar insuficientes para quienes guardan muchos archivos multimedia. Según la información atribuida a WABetaInfo, se contemplan planes pagos de 100 GB mediante WhatsApp Plus y capacidades de hasta 4 TB con Meta One.
Por ahora, la herramienta permanece en fase de pruebas para determinados usuarios beta de Android, sin fecha confirmada de lanzamiento general en Argentina. La nueva nube permitirá conservar respaldos independientes, pero no liberará automáticamente espacio en el celular.