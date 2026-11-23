El presidente de Estados Unidos subió un deepfake de una famosa foto suya, pero con la cara del CEO de la empresa de microchips y un corpiño rojo, en una clara relación al romance con una presunta espía china. "Es un tesoro nacional", había celebrado el magnate.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , publicó un meme en referencia a la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de Nvidia , menos de dos semanas después de su renuncia en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales. El posteo se viralizó rápidamente entre otros usuarios de las redes sociales.

Trump compartió una imagen en la red Truth Social sobre el intento de atentado que sufrió en 2024 cuando una bala rozó su oreja derecha durante un acto en Pensilvania y modificó su rostro por el de Huang. También sumó un corpiño rojo sostenido por el empresario taiwanés-estadounidense, en referencia a las infidelidades que reconoció haber cometido durante su etapa en Nvidia.

El ataque que había sufrido el republicano ocurrió cuando Thomas Matthew Crooks , de 20 años, trepó al techo de un edificio cercano al escenario del mitin y abrió fuego con un rifle de estilo AR-15. El Servicio Secreto abatió al tirador en segundos, mientras que las imágenes de Trump con el puño en alto y la oreja ensangrentada se convirtieron en uno de los documentos políticos más impactantes del siglo.

En tanto, previamente el presidente estadounidense había celebrado la reincorporación de Huang al frente de Nvidia y destacó al ingeniero como un "gran patriota" y un "tesoro nacional". Además, aseguró que el Gobierno norteamericano no tiene elementos para considerar que su regreso represente una amenaza para la seguridad nacional.

El mandatario agregó que el fiscal general de Estados Unidos confirmó que no existen pruebas de que el empresario haya incurrido en alguna conducta ilegal. Sin embargo, pidió que Nvidia continúe con su investigación interna sobre el cumplimiento de las normas de exportación de tecnología estadounidense.

El regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia

El empresario volvió a la empresa luego de una serie de reuniones que mantuvo con los integrantes del directorio, que evaluaron su capacidad para volver a conducir una de las compañías más importantes del mercado mundial de inteligencia artificial. Según informó la empresa, también recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que permitió descartar riesgos para la seguridad nacional asociados con su reincorporación.

La salida de Huang se había concretado el 12 de noviembre, después de que trascendieran sus vínculos sentimentales con al menos tres mujeres. Entre ellos figuraba una relación con Alice Huang, una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses ante sospechas de posibles vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. También se habían conocido relaciones con empleadas de Nvidia.

El caso había generado preocupación dentro de la compañía por las posibles implicancias de esos contactos, especialmente por el carácter estratégico de Nvidia en el desarrollo de procesadores utilizados para inteligencia artificial.

En el comunicado oficial, la compañía destacó la capacidad de liderazgo de Huang y aseguró que el directorio considera que es la persona indicada para conducir la empresa. El ejecutivo, por su parte, agradeció la confianza y afirmó que regresa con un compromiso renovado.