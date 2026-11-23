Donald Trump celebró el regreso del CEO de Nvidia y lo calificó como un "tesoro nacional" El presidente de Estados Unidos respaldó la decisión de la compañía de restituir a Jensen Huang como director ejecutivo. Aseguró que no existen pruebas de que el empresario haya cometido delitos ni de que su regreso represente un riesgo para la seguridad nacional. Por Agregar C5N en









Donald Trump en conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la reincorporación de Jensen Huang al frente de Nvidia y elogió al empresario, a quien definió como un “gran patriota” y un “tesoro nacional”. El mandatario respaldó públicamente la decisión de la compañía y sostuvo que su liderazgo es fundamental para el desarrollo tecnológico y económico del país.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump consideró que el directorio tomó la decisión correcta al devolverle a Huang el cargo de CEO. También aseguró que el Gobierno estadounidense no tiene elementos para considerar que su regreso represente una amenaza para la seguridad nacional.

El mandatario agregó que el fiscal general de Estados Unidos confirmó que no existen pruebas de que el empresario haya incurrido en alguna conducta ilegal. Sin embargo, pidió que Nvidia continúe con su investigación interna sobre el cumplimiento de las normas de exportación de tecnología estadounidense.

La decisión del directorio se conoció este lunes y fue aprobada por unanimidad, después de una serie de conversaciones con Huang y consultas con funcionarios del Gobierno. La compañía concluyó que su reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Huang había presentado su renuncia el 12 de noviembre, en medio de un escándalo por presuntas relaciones extramatrimoniales y sospechas de posibles vínculos de una mujer con la inteligencia china. La situación había generado interrogantes sobre la seguridad de la información y las operaciones comerciales de la empresa.

Trump había intervenido públicamente en la discusión sobre el futuro del ejecutivo y reclamado que Nvidia lo reincorporara. Incluso, aseguró que mantuvo conversaciones directas e indirectas con integrantes del directorio para convencerlos de que le devolvieran el puesto. El regreso de Huang representa un giro en la conducción de una de las compañías más importantes del sector tecnológico, clave en la fabricación de procesadores utilizados para desarrollar inteligencia artificial.