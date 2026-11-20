Sin esquivar las polémicas, la hija de Ricardo Fort decidió salir al cruce de las versiones que circularon sobre su intimidad en los últimos días.

En medio de la fuerte controversia pública que desató su ruptura con Juan Manuel Ramírez , Marta Fort decidió recurrir a sus redes para publicar un descargo con el objetivo de cerrar definitivamente el capítulo. Luego de mantener una conversación telefónica tras las repercusiones que tomaron los dichos del joven uruguayo en los medios, la influencer sintió la necesidad de salir a desmentir versiones sobre su intimidad .

"Última cosa que voy a hablar del tema: estuve mal en hablar públicamente de su inseguridad y él utilizó a la prensa para dar su versión", comenzó señalando antes de aclarar que decidió expresarse recién después de dialogar en privado con él.

Uno de los ejes centrales de su publicación estuvo orientado a rechazar las versiones vinculadas a supuestos excesos nocturnos o problemas de consumo, defendiendo su exigente rutina diaria y laboral lejos de los prejuicios económicos. La participante de MasterChef negó las acusaciones que comenzaron a circular: " No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca. Lo hacía al principio de la relación porque era mi forma de abrirme con él, pero una vez que nos fuimos conociendo ya no lo vi necesario".

Y remarcó que hace meses lleva una vida sumamente tranquila: "No me drogo. Dormía poco cuando estaba él porque muchas veces él me acompañaba a trabajar y cuando estábamos libres de mi agenda se hacía tarde y yo quería aprovechar con él".

Según explicó, dejaron atrás las salidas gastronómicas costosas para compartir planes caseros e íntimos junto a su entorno más cercano: "Pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa. Porque justamente, quería que me saque de esa etiqueta y quería que él entienda que me podía amoldar a su disfrute porque al fin y al cabo ese era mi objetivo".

Respecto a los cuestionamientos sobre su disponibilidad para viajar a Uruguay, Marta defendió su compromiso profesional y recordó que reorganizó sus compromisos laborales de fin de semana para priorizar el vínculo afectivo: "Soy una persona aplicada y me extraña viniendo de alguien que sabía lo que trabajaba. Yo no podía ir para allá al principio de la relación porque por más que no le pese lo económico tenía contratos que cumplir que me ocupaban muchas veces sábado y domingo inclusive". De ese modo, subrayó que liberó su agenda para poder visitarlo y que acordó con él cada paso antes de escribir este mensaje.

En el cierre de su reflexión, pidió disculpas por haber expuesto el conflicto inicialmente en sus redes, pero rechazó con firmeza los estereotipos negativos asociados a su origen familiar: "Entonces no, no soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar. Dejé que se descargue porque el error empezó porque yo lo hice público y no tuve presente la repercusión para con él y me hubiera gustado no reaccionar de esa manera y pido perdón".

Finalmente, descartó cualquier infidelidad como causa del desenlace: "Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia"

Qué había dicho el ex de Martita Fort tras la separación

La escalada mediática entre ambos protagonistas comenzó luego de que Martita Fort anunciara el final del noviazgo en sus historias de Instagram con una frase filosa apuntada a quienes no toleran su exposición pública. Frente al revuelo generado por ese posteo, Juan Manuel Ramírez rompió el silencio en diálogo con Pochi de Gossipeame, quien leyó al aire la reacción del joven uruguayo al enterarse de la noticia por redes sociales: "Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso".

Según relató la panelista del ciclo televisivo, el muchacho planteó una versión muy diferente sobre cómo se produjo el distanciamiento sentimental. De acuerdo con sus palabras, habría sido él quien tomó la iniciativa de ponerle punto final a la relación debido a diferencias cotidianas en el trato diario, negando que existiera un conflicto extraordinario detrás de su determinación: "No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan".

Durante ese intercambio con la periodista de espectáculos, Ramírez también hizo especial hincapié en marcar distancia respecto al universo mediático y descartar cualquier especulación vinculada a intereses materiales o búsqueda de notoriedad pública. Con absoluta firmeza, sostuvo que jamás intentó sacar provecho del apellido ni del patrimonio de la hija de Ricardo Fort, reafirmando su histórico perfil bajo frente a las cámaras: "Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco".

Por último, el exnovio de la influencer expresó su agradecimiento hacia el entorno íntimo de la joven y dejó en claro su intención de mantener una postura respetuosa sin alimentar controversias futuras. En esa línea, destacó la cordialidad con la que siempre fue recibido por los allegados de la mediática y dio por concluida cualquier intervención pública de su parte: "La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte"